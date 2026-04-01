¿Arranca abril con mala calidad del aire? Hoy No Circula aplica restricciones a estas placas y engomado este miércoles

En pleno periodo vacacional de Semana Santa y ante la preocupación por mala calidad del aire en el Valle de México, te informamos que el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal este miércoles 1 de abril en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), sin activación de contingencia ambiental hasta el momento.

Por ello, las restricciones se mantienen para ciertos vehículos según el color del engomado, la terminación de placas y el tipo de holograma, por lo que es clave revisar si tu auto puede circular.

¿Qué autos no circulan hoy miércoles 1 de abril?

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 1 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México para los vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo y holograma 1 y 2.

La restricción estará vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones para evitar multas o sanciones.

El Hoy No Circula limita la circulación a :



Placas con terminación 3 y 4

Engomado color rojo

Holograma 1 y 2

Estos vehículos no podrán circular durante todo el día en CDMX y Edomex.

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Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto incluye zonas con alta concentración vehicular, donde se busca reducir la contaminación ambiental.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Multa por no respetar el Hoy No Circula: costo 2026

No respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex puede salir caro. El Reglamento de Tránsito establece sanciones para quienes circulen cuando tienen restricción activa.

En la Ciudad de México, el Artículo 47 señala que los conductores deben acatar los programas ambientales y evitar circular en los días y horarios restringidos.

La multa por incumplir el Hoy No Circula va de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 equivale aproximadamente a:



$2,346 pesos (mínima)

$3,519 pesos (máxima)

Además del pago, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

En el Estado de México, la sanción también aplica para quienes incumplan el programa ambiental. En este caso, la multa es de 20 UMAs, es decir, alrededor de $2,346 pesos.

¿Qué autos sí pueden circular?

Existen algunas excepciones al Hoy No Circula:

