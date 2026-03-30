¡Última semana! Unidades móviles para Licencia Edomex se van; aprovecha y tramítala sin filas
¡Últimos días de unidades móviles para Licencia Edomex 2026! Consulta dónde están, requisitos y cómo tramitarla sin filas antes de que se retiren por Semana Santa.
Si necesitas tramitar tu Licencia en el Edomex, esta es la última semana de marzo para aprovechar las unidades móviles antes de que se retiren por el periodo vacacional de Semana Santa.
Estas unidades móviles estarán activas solo unos días más en distintos municipios del Edomex, permitiendo sacar o renovar tu licencia sin filas y, en muchos casos, en el mismo día si llevas tus documentos completos.
La clave es ubicar dónde estarán HOY y acudir con todo listo; hacerlo ahora puede ahorrarte filas, traslados y la saturación que suele presentarse durante Semana Santa en oficinas tradicionales.
¿Dónde están las unidades móviles para Licencia Edomex del 30 de marzo al 1 de abril?
Estas son las sedes confirmadas de unidades móviles en el Edomex durante la última semana de marzo y el inicio de abril:
Del 30, 31 de marzo y 1 de abril
- Ecatepec: Carretera México-Texcoco s/n, Santa Cruz Venta de Carpio (dentro de la Central de Abasto)
30 de marzo
- Temascalcingo: Plaza Benito Juárez 1, Centro (frente al Palacio Municipal)
- Chalco: Calle Mariano Matamoros, Barrio San Antonio (a un lado de carnitas Don Agustín)
- Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Rey Neza (Estadio Neza 86)
- Tonatico: Plaza de la Constitución 1, San Gaspar (frente al Palacio Municipal)
31 de marzo
- La Paz: Calle 9, Col. Valle de Los Reyes
- Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Santa María Nativitas (Plaza Chimalhuacán)
- Valle de Chalco: Av. del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda (frente al Palacio Municipal)
1 de abril
- Ecatepec: (Jardines de Morelos): Calle Monte Nanga Parva, Sección Montes
- Ecatepec: (Granjas Independencia)Calle Lima, Col. Granjas Independencia
- Chalco (San Gregorio Cuautzingo) Carretera Chalco–San Gregorio s/n
- Villa del Carbón: Calle Hidalgo 2, Centro (frente al Palacio Municipal)
¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?
Si vas a tramitar tu Licencia Edomex 2026 en unidades móviles durante marzo, estos son los costos vigentes que debes considerar para evitar contratiempos:
- Automovilista (Tipo A): $777
- Motociclista (Tipo C): $777
- Chofer particular (Tipo E): $1,017
- Permiso provisional para menores (Tipo B): $777
- Permiso provisional para menores (Tipo A): $3,694
- Duplicado de licencia: $525
Antes de acudir a las unidades móviles en el Edomex, es obligatorio realizar el pago. Sin comprobante, no podrás completar el trámite de tu Licencia Edomex 2026.