Hoy No Circula para el lunes 3 de octubre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula para el lunes 3 de octubre aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que exentan el Hoy No Circula este lunes 3 de octubre son aquellos autos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. pic.twitter.com/mkgcyozYqt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 2, 2022

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula durante el lunes 3 de octubre es de mil 737 a 2 mil 606 pesos, según la legislación vigente de la CDMX.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para vehículos foráneos con palcas extranjeras vigente para el lunes 3 de octubre es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 8 municipios conurbados del Edomex.

Los municipios del Edomex donde opera el Hoy No Circula este lunes 3 de octubre son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Claco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Calendario Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Martes 4 de octubre: Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Miércoles 5 de octubre: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2. Jueves 6 de octubre: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2. Viernes 7 de octubre: vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2. Sábado 8 de octubre: vehículos con holograma 1, terminación de placas placas PARES (0,2,4,6 y 8) descansan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

El calendario Hoy No Circula puede tener cambios sin previo aviso si así lo dispone la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), en caso de que se registren altos niveles de contaminación en la CDMX y la zona conurbada de Edomex.

Pase turístico para exentar el Hoy No Circula

El pase turístico es un documento que se tramita en la CDMX para que los conductores foráneos y extranjeros para exentar el Hoy No Circula, cuya vigencia es de 14 días y no pueden tramitarlo aquellos que tengan placas de la capital y Edomex.

Verificación en CDMX y Edomex

Durante el mes de octubre los autos que tienen que realizar la verificación vehicular, en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6; sin embargo, la Sedema anunció el cierre de ventanillas para trámites sobre la verificación.