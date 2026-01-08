Ojo con el volante: Así queda el Hoy No Circula para este 8 de enero

Si este jueves 8 de enero tienes pensado moverte en coche por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que revises el programa Hoy No Circula, porque podrías quedarte estacionado y no precisamente por gusto.

Como cada día, la restricción busca reducir la contaminación y aplica en un amplio número de municipios del Edomex, además de toda la CDMX. Así que antes de salir con prisas rumbo al trabajo, la escuela o cualquier pendiente, aquí te explicamos qué autos no circulan y en qué zonas aplica.

¿Qué autos no circulan el jueves 8 de enero?

Este jueves el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tengan:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción está vigente en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los autos con holograma 00 y 0 sí pueden circular sin problema, al igual que vehículos eléctricos, híbridos y de emergencia.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Municipios donde sí aplica el Hoy No Circula

El programa no solo aplica en la CDMX, también cubre varias zonas del Estado de México. Aquí te dejamos la lista para que no haya confusiones.

Valle de México (ZMVM): Tizayuca de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Contribuir a un aire más limpio y un mejor #MedioAmbiente es tarea de todos. Si tu vehículo tiene terminación 5 o 6, verifica en enero–febrero y agenda tu cita aquí: https://t.co/C0xN4Wi175

Evita multas y reduce emisiones.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/VYoY2LEK9o — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) January 7, 2026

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

No respetar el programa puede salir caro. Las multas suelen ser elevadas de entre 2 mil y 3 mil pesos y, en algunos casos, tu vehículo puede terminar en el corralón, lo que implica más gasto y pérdida de tiempo.

La recomendación es simple: verifica tus placas, planea tus traslados con tiempo y, si puedes, opta por transporte público o alternativas de movilidad.