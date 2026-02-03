¿Autos híbridos también? Restricciones del Hoy No Circula 3 de febrero de 2026

El programa Hoy No Circula continúa vigente en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que algunos vehículos tendrán que suspender su circulación este martes 3 de febrero, a pesar de que no se activó el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este martes?

¡Presta atención! Este martes el programa aplica para los siguientes vehículos:



Engomado color rosa

Terminación de placa 7 y 8

holograma 1 y 2.

Las restricciones aplican desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiempo en el cual las autoridades pueden imponer multas no solo por no cumplir con el Hoy No Circula, sino también por no contar con la verificación vehicular vigente.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 11 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex?

Calendario completo del Hoy No Circula 2026

La medida se mantiene de lunes a sábado, siguiendo el calendario establecido para el primer semestre del año. Las restricciones se aplican de manera diaria según el color del engomado y el holograma del vehículo, mientras que los domingos no aplica.



Lunes: engomados amarillo (placas terminación 5 y 6), holograma 1 y 2

Martes: engomados rosa (7 y 8), holograma 1 y 2

Miércoles: engomados rojo (3 y 4), holograma 1 y 2

Jueves: engomados verde (1 y 2), holograma 1 y 2

Viernes: engomados azul (9 y 0), holograma 1 y 2

¿Qué pasa con los autos híbridos?

A partir del primer semestre de 2026, la exención de circulación y verificación para autos híbridos ya no permanente. Esto afecta especialmente a los autos Mild-Hybrid o híbridos de categoría III, que antes podían obtener el holograma “Exento” en la capital.

Aunque estos vehículos combinan motor eléctrico y gasolina, solo el motor de combustión interna participa en la propulsión, por lo que deben someterse al Hoy No Circula según el holograma que posean.

Cabe recordar que los vehículos eléctricos siguen obteniendo el holograma “Exento”, mientras que los de categoría I y II tienen vigencia de 6 años.

Los Mild-Hybrid pueden aspirar al holograma “0” si cumplen con los estándares de emisiones y aprueban la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD).

Multas y sanciones por no seguir el Hoy No Circula

Los conductores que circulen en los días u horarios restringidos enfrentarán una multa de 20 a 30 UMA, con un valor actual de 117.31 pesos. Es decir:

