Restricciones al Hoy No Circula martes 16 de junio: engomados exentos y terminación de placas

¡Aguas con las multas! Para este martes 16 de junio, automovilistas deberán tomar precauciones a la hora de transitar por calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a la aplicación del Hoy No Circula.

La medida busca reducir los niveles de contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, una región que ha sido catalogada entre las 50 ciudades más contaminadas del mundo.

¿Qué autos no circulan este martes 16 de junio en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula opera de manera permanente en la CDMX y Edomex, por lo que los conductores deben verificar con anticipación si su vehículo no cuenta con restricciones.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes deberán suspender su circulación los autos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula martes|CAMe

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías y en los municipios conurbados del Edomex.

¿Tienes este holograma? Autos exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones, ya que existen diversas unidades que pueden circular de manera normal gracias a los beneficios otorgados por las autoridades ambientales.

Entre los vehículos exentos se encuentran aquellos que cuentan con holograma 0 y 00, además de los vehículos eléctricos e híbridos que poseen holograma Exento vigente, entre ellos:



Híbridos enchufables (PHEV) Categoría I

Híbridos completos (HEV) Categoría II

También pueden circular sin restricciones las motocicletas, unidades de emergencia, transporte público, vehículos para personas con discapacidad y otros casos específicos contemplados en la normatividad ambiental.

Cambio importante para el holograma Exento en 2026

En 2026 entraron en vigor los cambios a la vigencia del holograma Exento para vehículos híbridos. Mientras que los eléctricos 100 por ciento mantienen una vigencia permanente, los automóviles híbridos ahora cuentan con una vigencia de seis años .

Hasta 2025, estos obtenían este beneficio por ocho años; sin embargo, las autoridades redujeron el periodo a solo seis años a partir de este año.

La buena noticia es que los propietarios pueden solicitar una renovación por otros 6 años adicionales, alcanzando hasta 12 años de exención de la verificación vehicular obligatoria.

Multas por el Hoy No Circula

El incumplimiento del Hoy No Circula puede generar multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale aproximadamente a montos que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.