Martes de Hoy No Circula: revisa si tu auto puede salir este 31 de marzo

Si este martes 31 de marzo planeas salir a las calles de la Ciudad de México o del Estado de México, más vale revisar dos veces antes de encender el auto. El programa Hoy No Circula sigue activo en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y, aunque ya es parte de la rutina para muchos, un descuido puede salir caro.

Las restricciones buscan reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, pero también implican multas que superan los 3 mil pesos, además del riesgo de que tu vehículo termine en el corralón. Así que toma nota.

¿Qué autos no circulan este martes 31 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, este martes deben suspender circulación:



Vehículos con holograma 1 y 2

Engomado color rosa

Terminación de placas 7 y 8

El horario de la restricción va de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, aplicando en las 16 alcaldías de la capital y en los principales municipios conurbados del Edomex.

Si tu coche entra en esta categoría, lo mejor es anticiparte: usar transporte público, apps de movilidad o compartir auto puede ahorrarte un problema.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Quiénes sí pueden circular sin problema en CDMX y Edomex?

No todos los vehículos están obligados a detenerse. Este martes sí pueden transitar:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Unidades de emergencia y servicios urbanos

Autos con permiso para personas con discapacidad

Ojo: los vehículos con placas foráneas también deben respetar estas reglas cuando circulan en la zona metropolitana.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se mantiene activo en toda la Ciudad de México y en municipios clave del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, donde la movilidad diaria es intensa.

No respetar el Hoy No Circula puede implicar una sanción de entre 20 y 30 UMA, además del arrastre del vehículo y gastos adicionales.

Antes de salir, revisa bien tu holograma, el color del engomado y la terminación de tu placa. Más que una obligación, cumplir con esta medida también ayuda a que todos respiremos un aire un poco más limpio en el Valle de México.