Autos con Hoy No Circula el miércoles 10 de mayo en la CDMX y Edomex

Ya es 10 de mayo, Día de las Madres, pero eso no impide la multa por infringir el programa Hoy No Circula, la cual asciende a más de 2 mil pesos y además es infracción para mandar tu carro al depósito vehicular, por lo que si quieres celebrar este día sin sobresaltos, a continuación te recordamos qué autos descansan este miércoles y cómo queda establecido el calendario para el resto de la semana en la Ciudad de México y Estado de México.

Para este miércoles 10 de mayo, los carros que no circulan en la CDMX y Edomex son todos los que tengan engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, pero que además cuenten con el holograma 1 o 2 de la verificación, ya que es el elemento que delimita si tu coche entra en el programa Hoy No Circula.

Día de las Madres: ¿Qué coches no circulan el miércoles 10 de mayo en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

¿Qué coches exentan el Hoy No Circula en la Ciudad de México?

Ten presente que hay algunos coches que pueden exentar el programa y SÍ pueden circular, pues más allá de los que tienen el holograma “0" y “00", se suman otros vehículos como los eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Además de los que cumplan con las siguientes características.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental). Coches de transporte escolar y de personal. Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios. Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex 2023

Recuerda que el programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para autos distintos en cada día de la semana, por lo que si tu auto no cumple con las especificaciones mencionadas anteriormente, a continuación te decimos cuándo le toca descansar si ya tienes el holograma 1 o 2.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cómo saber si mi auto circula el 10 de mayo, Día de las Madres?

Si todavía tienes dudas respecto al programa Hoy No Circula y quieres conocer, por la vía oficial, si tu auto descansa este 10 de mayo, Día de las Madres, el Gobierno de México ofrece una herramienta para consultar si tu coche debe permanecer en casa. Solo debes ingresar a la página del Hoy No Circula y digitar el holograma que posees y el último dígito de tu placa, el cual termina por determinar el día de descanso.