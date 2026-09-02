Hoy No Circula cambia en el primer miércoles de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire en el Valle de México restringiendo la circulación a miles de autos según el engomado y terminación de placa. Para el primer miércoles del mes, así cambian las reglas de operación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no circulan el 2 de septiembre en CDMX y Edomex?

¡Toma nota! De acuerdo con las restricciones vigentes del programa ambiental, estos son los autos que NO podrán salir a las calles este miércoles 2 de septiembre:



Vehículos con engomado rojo.

Vehículos con terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1.

Holograma 2.

Autos con placas foráneas que no cuenten con holograma de verificación vigente.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

La medida aplica de lunes a sábado, aunque para este miércoles los autos con engomado rojo deberán guardarse de 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. Una vez que se levante la restricción, podrán transitar por las calles del capital sin riego a ser multados.

¿Cuándo se activa una contingencia ambiental?

Para este miércoles, no fue necesario activar la Fase 1 de contingencia ambiental, por las que las restricciones del Hoy No Circula operan con normalidad en la CDMX y en los 40 municipios del Edomex.

La contingencia ambiental solo se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos por la norma de calidad del aire, por ejemplo, al rebasar las 155 partes por billón (ppb) de ozono.

De igual forma se puede activar cuando en las estaciones de monitoreo se registran altos niveles de partículas contaminantes PM10 y PM2.5. En ese momento se pone en marcha el Doble Hoy No Circula, y más autos deben suspender su circulación de manera inmediata.

¿En qué municipios se aplican multas por no respetar el Hoy No Circula?

El programa solo opera en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, además de los municipios de:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Regiones de Toluca y Santiago Tianguistenco

En estas regiones se pueden aplicar multas de 20 a 30 UMAs que equivalen de 2 mil 300 pesos a los 3 mil 500 pesos.