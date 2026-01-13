Sin contingencia, pero con restricciones: Hoy No Circula este martes 13 de enero

Este martes 13 de enero, automovilistas que circulan por la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán considerar las restricciones vigentes del programa Hoy No Circula , el cual opera de manera regular y sin modificaciones extraordinarias.

La medida se mantiene activa como parte de las acciones para reducir emisiones contaminantes y proteger la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de contaminantes.

¿Qué autos no circulan este martes 13 de enero?

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los municipios del Edomex donde opera el programa.

Hasta el momento, no se ha activado ninguna fase de Contingencia Ambiental, ya que la calidad del aire se ha mantenido en niveles aceptables. Por ello, el Hoy No Circula funciona bajo su esquema habitual, sin el llamado “doble Hoy No Circula”.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Multas y sanciones por incumplir el programa Hoy No Circula

Las autoridades ambientales recuerdan que no respetar el Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas importantes. Las multas van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 263 y 3 mil 395 pesos.

Además de la sanción económica, los vehículos infractores pueden ser remitidos al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo, así como pérdida de tiempo para los conductores.

Calendario semanal del Hoy No Circula

Para evitar confusiones, este es el calendario general que se aplica de lunes a viernes:



Lunes: engomado amarillo, placas 5 y 6

Martes: engomado rosa, placas 7 y 8

Miércoles: engomado rojo, placas 3 y 4

Jueves: engomado verde, placas 1 y 2

Viernes: engomado azul, placas 9 y 0

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, el programa opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac y Valle de Chalco, entre otros. También se extiende a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

Las autoridades recomiendan consultar con anticipación si el vehículo puede circular este martes 13 de enero y, de ser posible, optar por el transporte público, compartir auto o ajustar horarios, con el objetivo de evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente.