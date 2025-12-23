¿Tu auto circula hoy? Revisa las restricciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Este martes, automovilistas que circulan en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán tomar previsiones antes de salir de casa, ya que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente con sus restricciones habituales.

La medida tiene como objetivo reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en temporadas donde la dispersión de partículas es menor.

¿Qué vehículos no circulan este martes en CDMX y Edomex?

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cuenten con:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex donde opera el programa.

Aunque la calidad del aire se ha mantenido en niveles aceptables, no se ha activado ninguna fase de Contingencia Ambiental, por lo que las reglas del Hoy No Circula permanecen sin cambios.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Las autoridades recuerdan que no respetar el programa puede derivar en sanciones económicas importantes. Las multas van de 20 a 30 UMAS, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 263 y 3 mil 395 pesos.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, generando gastos adicionales y pérdida de tiempo para los conductores.

Calendario semanal del Hoy No Circula

Para evitar confusiones, este es el calendario general del programa:



Lunes : engomado amarillo, placas 5 y 6

: engomado amarillo, placas 5 y 6 Martes : engomado rosa, placas 7 y 8

: engomado rosa, placas 7 y 8 Miércoles : engomado rojo, placas 3 y 4

: engomado rojo, placas 3 y 4 Jueves : engomado verde, placas 1 y 2

: engomado verde, placas 1 y 2 Viernes : engomado azul, placas 9 y 0

: engomado azul, placas 9 y 0 Sábados: vehículos con holograma 1 descansan de forma alternada según terminación par o impar

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

En el Estado de México, el programa opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac y Valle de Chalco, entre otros. También se extiende a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar con anticipación si su vehículo puede circular y considerar alternativas como el transporte público o compartir auto, con el fin de evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente.