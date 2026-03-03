¡Con multotas! Así aplica el Hoy No Circula este martes 3 de marzo

Si este martes 3 de marzo tienes previsto moverte por la Ciudad de México o por el Estado de México, conviene hacer una pausa antes de encender el motor. El programa Hoy No Circula mantiene restricciones activas para determinados vehículos con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aunque para muchos automovilistas las reglas ya son conocidas, un descuido puede traducirse en multa y hasta en el traslado del vehículo al corralón. Por eso, revisar holograma, engomado y terminación de placa puede ahorrarte un dolor de cabeza.

¿Qué autos no circulan este martes 3 de marzo?

De acuerdo con el calendario vigente, este martes deben suspender circulación:



Vehículos con holograma 1 y 2

Automóviles con engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y se mantiene hasta las 10:00 de la noche. La medida es válida tanto en las 16 alcaldías de la capital como en los municipios mexiquenses donde opera el programa.

Si tu auto cumple con alguna de estas características, lo más recomendable es optar por transporte público, aplicaciones de movilidad o planear traslados en un vehículo exento.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los conductores están obligados a detenerse. Este martes sí pueden transitar sin restricciones:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia y servicios urbanos

Autos conducidos por personas con discapacidad (con acreditación)

Es importante recordar que los autos con placas foráneas también deben respetar el Hoy No Circula cuando circulan por el Valle de México.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

En la capital, la restricción se mantiene en todas las alcaldías. En el Estado de México, opera en municipios metropolitanos como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, entre otros.

Además, no respetar la medida puede costar entre 20 y 30 UMA, es decir, más de 3 mil pesos, además del arrastre al corralón y los gastos adicionales que esto implica.

Antes de salir, revisa el calendario, planea tu ruta y, si tienes dudas, mejor evita usar el coche. Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones, también contribuye a mejorar la calidad del aire en la región.