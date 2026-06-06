Ojo conductores: así aplica el Hoy No Circula este primer sábado del mes

Si tienes pensado salir este sábado 6 de junio de 2026 por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que revises el calendario del Hoy No Circula. Al tratarse del primer sábado del mes, el programa aplica restricciones especiales para algunos vehículos, por lo que ignorarlas podría salir caro.

El Hoy No Circula sabatino busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y funciona de manera distinta al esquema habitual de lunes a viernes.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

A diferencia de los días entre semana, los sábados las restricciones dependen del holograma de verificación y del último dígito de la placa.

Para el primer sábado de cada mes, deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con estas características:



Holograma 2: no circulan todos los sábados.

Holograma 1 con terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9): no circulan el primer y tercer sábado de cada mes.

La restricción aplica de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué autos sí pueden circular este sábado 6 de junio?

Los vehículos que están exentos de las restricciones son:



Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con autorización correspondiente.

También podrán circular los vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8), ya que la restricción del primer sábado únicamente aplica para terminaciones impares.

¿En qué municipios del Edomex aplica el programa?

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, también opera en varios municipios conurbados del Estado de México, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Ecatepec.

Huixquilucan.

Naucalpan.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir, especialmente durante los fines de semana, cuando muchos conductores suelen confundirse con el esquema sabatino.

Ya solo queda el mes de junio. ⚠️⚠️⚠️

Verificar no solo es un trámite,🚗🚕🚙 es una acción que contribuye a una mejor calidad del aire. Si tu vehículo tiene engomado azul 🟦 y placas 9 o 0, tienes como fecha límite el 30 de junio. 🌿

Realiza tu cita en: https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/3Cuee05ud4 — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) June 5, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando el programa lo prohíbe puede generar una sanción económica considerable. Actualmente, la multa por incumplir el Hoy No Circula en la Ciudad de México equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que el monto puede superar los 3 mil pesos dependiendo de la actualización vigente.

Además del pago de la infracción, el vehículo podría ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.