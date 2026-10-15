PAN acusa que el huachicol fiscal dejó un boquete de 600 mil millones en el sexenio pasado

El diputado federal del PAN, Homero Niño de Rivera, acusó que durante el sexenio pasado se habría generado un perjuicio de 600 mil millones de pesos por el llamado huachicol fiscal y cuestionó que, mientras se exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias, persistan dudas sobre el combate a este delito.

Desde la Cámara de Diputados, el legislador sostuvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había reportado información sobre el problema en 2021, pero posteriormente dejó de transparentarla. A partir de ese señalamiento, reclamó explicaciones sobre el seguimiento de las cifras y las acciones emprendidas para frenar el contrabando de hidrocarburos.

Homero Niño de Rivera cuestiona la falta de transparencia sobre el huachicol

El diputado panista afirmó que el presunto daño económico relacionado con el contrabando de combustible debe ser una prioridad para el Gobierno federal, tanto por los recursos que podrían dejar de ingresar a las arcas públicas como por las posibles responsabilidades de quienes participan en estas operaciones.

La cifra de 600 mil millones de pesos ya había sido mencionada por autoridades federales en octubre de 2025. En ese momento, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que el monto correspondía a daños estimados a partir de casos reportados y bajo investigación. De esa cantidad, precisó entonces, 16 mil millones de pesos estaban relacionados con denuncias presentadas.

El diputado de @AccionNacional, Homero Niño de Rivera (@HomeroNR), afirmó en @Mx_Diputados que en el sexenio pasado se robaron $600 mil millones por contrabando de combustible. Sostuvo que @Hacienda_Mexico reportó el problema en 2021 y luego dejó de transparentarlo. Asimismo, acusó que Mario Delgado (@mario_delgado) viajó en campañas en el avión de Sergio Carmona, “el rey del huachicol”, y señaló que en carpetas de la Fiscalía existen testimonios que mencionan a Andy López Beltrán. Concluyó exigiendo detener el robo en lugar de apretar a contribuyentes y beneficiar a líderes de este Cártel. ➡️ https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2026

Acusa presuntos vínculos con Mario Delgado y Andy López Beltrán

Durante su intervención, el diputado del PAN también lanzó acusaciones contra figuras vinculadas con Morena. Señaló a Mario Delgado, actual dirigente nacional del partido, por presuntos viajes durante campañas electorales en un avión relacionado con Sergio Carmona, empresario conocido públicamente como el “rey del huachicol”.

Además, aseguró que existen testimonios en carpetas de investigación de la Fiscalía que mencionan a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.