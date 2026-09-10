Notas
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"Piso disparejo y omisión": La oposición acusa al INE de ser "el brazo ejecutor de Morena" para 2027
¡Piso disparejo rumbo a 2027! PRI, PAN y MC explotan contra el INE y lo acusan de solapar actos anticipados de Morena.
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"Si lo robé, fue para ustedes": Así justificó el alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo, un crédito de 7 mdp
En pleno Segundo Informe de Gobierno, el edil Nicolás González Elizalde justifica un crédito de 7 millones de pesos con escandalosa confesión.
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Avanza reforma que busca prohibir doble nacionalidad para candidatos
La propuesta presidencial provoca posturas encontradas entre las bancadas, mientras el Verde mantiene abierta la puerta al respaldo y la oposición cuestiona sus alcances.
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Desde Bruselas: Jorge Romero denuncia alianza entre Morena y el crimen organizado ante el Parlamento Europeo
Jorge Romero y el PAN llevan al Parlamento Europeo denuncias por presunto pacto entre Morena y el narcotráfico.
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Alito y Fox: una reunión que deja ver alianzas rumbo a las elecciones del 2027
El encuentro entre Alito Moreno y Vicente Fox ocurrió en la sede del PRI y dejó un mensaje claro sobre el rumbo que busca tomar la oposición en México.
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VIDEO | “Ahí está llegando el narcosenador”: Lilly Téllez encara a Inzunza tras 124 días de ausencia
Tras 124 días de ausencia, Enrique Inzunza volvió al Senado. Lilly Téllez fue por él, lo encaró y cuestionó que reapareciera como si nada hubiera pasado.