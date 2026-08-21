“Sus campañas están pagadas”: PAN señala a Morena por huachicol fiscal

El combate al huachicol fiscal podría tomar una nueva ruta en el Congreso, recientemente el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que prepara una nueva legislación para enfrentar este delito no solamente desde el punto de entrada del combustible ilegal al país, sino también desde las distintas etapas que permiten que llegue al mercado.

De acuerdo con el comunicado difundido por el legislador, la propuesta busca proporcionar nuevas herramientas al Estado para atacar de manera frontal el robo y contrabando de combustibles, con medidas que abarcarían desde las aduanas hasta quienes participan en la distribución, venta y compra del producto.

Aduanas y tecnología, entre los puntos de la propuesta

La iniciativa contempla acciones relacionadas con las aduanas y la modernización tecnológica, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de inspección sobre los combustibles que ingresan a territorio nacional.

También plantea medidas contra la corrupción y una revisión de la figura de extinción de dominio, además de otros aspectos que, de acuerdo con el comunicado, formarían parte de una estrategia para enfrentar el problema de manera integral.

Ramírez Cuéllar sostuvo que el huachicol representa pérdidas millonarias para el Estado y consideró necesario revisar toda la cadena que hace posible que el combustible ilegal termine en el mercado.

“México necesita una estrategia integral. No basta con detener al que introduce ilegalmente el combustible; tenemos que voltear también hacia quienes lo compran, lo distribuyen y se benefician de él”, señala el comunicado del legislador de Morena.

La senadora de @AccionNacional, Mayuli Latiffa (@MayuliMtzSimon) dijo que el tráfico del huachicol fiscal sigue presentándose sin que el gobierno de #Morena lo haya podido frenar.



Aseguró que existe el riesgo de que los recursos ilegales que se generen de esos ilícitos… pic.twitter.com/1TA9EdXQtd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

PAN acusa que el problema del huachicol fiscal no ha sido frenado

Desde la oposición, la senadora del PAN, Mayuli Latiffa, cuestionó los resultados del gobierno de Morena frente al tráfico de huachicol fiscal, ahí afirmó que este delito continúa presentándose y aseguró que existe el riesgo de que los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas sigan una ruta para financiar campañas de Morena. Esa afirmación fue planteada por Latiffa como una acusación y no como un hecho acreditado en la información proporcionada.