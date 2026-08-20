Contralmirante Fernando “N” llegará de Argentina a México por huachicol fiscal

Fernando "N", contralmirante acusado por huachicol fiscal en México, fue trasladado de Argentina a México para enfrentar la justicia.

El exfuncionario de la Secretaría de Marina (Semar) fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires al contar con una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

¿De qué acusan a Fernando "N", contralmitante detenido en Argentina?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Fernando "N" presuntamente está relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más.

Personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajó a Argentina para traer consigo a Fernando “N”, con la finalidad de presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en México.

Las investigaciones señalan que es identificado como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, los cuales evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

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Así será el traslado del contralmirante Fernando "N" a México

Agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores trasladarán a Fernando "N" a la Ciudad de México en una aeronave de la Secretaría de Marina.

"El pasado 23 de abril, Fernando “N” fue detenido en Argentina, derivado de la emisión de una Ficha Roja de Interpol, a solicitud de la FGR, al contar con una orden de aprehensión obtenida en su contra", informó la FGR este jueves 20 de agosto de 2026.

Fernando "N" usaba pasaporte falso para huir

De acuerdo con reportes, se tuvo conocimiento de que en agosto de 2024 se registró una salida con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.

El contralmirante usaba un pasaporte falso de Guatemala para no ser ubicado por las autoridades y así seguir prófugo de las autoridades de México.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, informó que el contralmirante llegó a ese país con una identidad falsa tras llegar desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo.

Indicó que el exservidor público era buscado por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México y sería extraditado.

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