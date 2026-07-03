¡Elevan presión! Exigen investigar presunto financiamiento de campañas con dinero del huachicol fiscal

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en el Congreso de la Unión solicitaron que las autoridades mexicanas investiguen a fondo la presunta red de corrupción señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual, de acuerdo con las acusaciones, estaría relacionada con recursos obtenidos del huachicol fiscal y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por separado, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, y el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, coincidieron en que los señalamientos deben esclarecerse mediante investigaciones imparciales y sin proteger a los responsables.

Ricardo Anaya exige justicia y afirma que las denuncias confirman señalamientos previos

Ricardo Anaya sostuvo que la información difundida por autoridades estadounidenses confirma lo que, según dijo, la oposición ha denunciado desde hace meses respecto al presunto uso de recursos provenientes del huachicol fiscal para financiar campañas políticas.

El legislador panista aseguró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló un supuesto vínculo entre integrantes de Morena y un cártel del narcotráfico en operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.

Además, afirmó que existen estimaciones sobre un desvío de recursos que ascendería a alrededor de 600 mil millones de pesos, dinero que, según sus declaraciones, habría terminado en campañas políticas y en manos de funcionarios del partido oficialista.

"Lo que exigimos es que haya justicia", declaró Anaya al insistir en que las autoridades mexicanas deben investigar el caso y sancionar a quienes resulten responsables, sin importar su cargo o afiliación política.

Rubén Moreira pide investigaciones rápidas y un cambio en la estrategia de seguridad

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, también pidió una investigación puntual sobre la presunta red de corrupción revelada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El legislador señaló que los recursos ilegales derivados del huachicol fiscal, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco, habrían sido utilizados para financiar campañas políticas de Morena, por lo que consideró indispensable esclarecer los hechos.

Moreira exigió que las investigaciones se realicen con rapidez y que no exista protección para funcionarios o gobernadores que pudieran estar relacionados con las acusaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la presidente de México para modificar la estrategia de seguridad del país y abandonar la política de "abrazos, no balazos", al considerar que esa estrategia ha contribuido al contexto actual.

Según el diputado priista, además del impacto en materia de seguridad, los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses afectan el prestigio internacional de México y generan consecuencias en la vida cotidiana de la población.

Oposición demanda esclarecer los señalamientos

Las declaraciones de Anaya y Moreira se producen luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hiciera públicos señalamientos sobre una presunta red de lavado de dinero y contrabando de combustibles vinculada al huachicol fiscal.

Ambos legisladores coincidieron en que corresponde a las autoridades mexicanas investigar las acusaciones y determinar si existen responsabilidades penales, al tiempo que insistieron en que no debe prevalecer la impunidad ni utilizarse el poder político para obstaculizar las indagatorias.