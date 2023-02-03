Hugo López Gatell y sus políticas prohibicionistas

No es la primera vez que el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, se encuentra en medio de la polémica, esta vez por la nueva ley antitabaco, que sigue provocando rechazo e inconformidad porque afecta a la industria, la economía, al sector restaurantero y al empleo en general.

La nueva ley antitabaco es totalmente prohibicionista en un país dónde se ha insistido una y otra vez que está prohibido prohibir.

"Decía el Presidente: prohibido prohibir, pero al subsecretario Hugo López Gatell le encanta prohibir una cosa y le encanta prohibir otra, le encanta incluso prohibir que los estados puedan tener mucho mayor margen para manejar los asuntos de salud. Él está preocupado en su agenda”, expresó la senadora del PAN, Alejandra Reynoso.

Prohibicionismo de Hugo López Gatell golpe aún más economía

La nueva ley antitabaco, impulsada por Hugo López Gatell, ha provocado una lluvia de amparos para evitar el colapso de un sector que ya ha sido fuertemente golpeado por la pandemia.

"Me parece ridículo que no te dejen fumar en una zona que sea de puros fumadores. Es ridículo, ahora otro aspecto es la afectación que tiene el sector restaurantero cuando estás en una recuperación económica. Este subsecretario, la verdad de las cosas, es de lo peor que hemos tenido en salud", consideró Damián Zepeda, senador del PAN.

Nueva Ley Antitabaco es totalmente prohibicionista

La ley antitabaco prohíbe a las personas fumar en patios, terrazas, balcones, áreas de juegos, parques de diversiones, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales y mercados, entre otros.

"De por sí los restaurantes están muy afectados. Que quede claro de aquí para allá los que fuman y de aquí hacia acá los que no fuman. Yo soy de la idea de libertades”, expresó la senadora panista, Xóchitl Gálvez.

Con el manejo de la pandemia de Covid-19, Hugo López Gatell también estuvo en el centro de la polémica.

"Hugo López Gatell debería ser condecorado como el peor funcionario público que ha tenido esta administración. Negligente por su manejo de la pandemia y tiene una serie de errores recurrentes en todas sus medidas que no están cuidando la salud de los mexicanos", opinó el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Las políticas prohibicionistas, como las que impulsa Hugo López Gatell, se podrían extender y aplicar sin control en otras áreas y sectores en perjuicio de los mexicanos.