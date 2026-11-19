La Palabra del Año 2026 ya tiene dueña en el Diccionario de Cambridge:“human” (humano). La institución la eligió este miércoles 18 en medio del debate mundial sobre la inteligencia artificial, mientras esta tecnología desdibuja los límites entre personas y máquinas. Su elección define el término como “tener las cualidades, los defectos y los sentimientos propios de las personas, a diferencia de los dioses, los animales o las máquinas”.

Taylor Swift, Matthew McConaughey y los “deepfakes”

El avance de los “deepfakes” —videos manipulados con IA que simulan a seres humanos— empujó a celebridades como Matthew McConaughey y Taylor Swift a registrar como marcas comerciales sus imágenes y fragmentos de sus voces. El diccionario también citó a Geoffrey Hinton, pionero de la IA y premio Nobel, quien declaró: “Estamos creando seres alienígenas. Estoy dispuesto a ser egoísta y elegir a los humanos”.

Qué cambió con el término “human-made”

El lexicógrafo Colin McIntosh, de Cambridge, explicó que la IA cambia cómo hablamos sobre qué es ser humano. Tradicionalmente, esta palabra nos distinguió de dioses, animales y, más recientemente, máquinas. Hoy, el aumento de términos compuestos como “human-made” (hecho por humanos) separa las obras o cualidades de la gente frente a lo que produce la IA. Según McIntosh, este renovado interés por la idea de ser humano captó el espíritu de la época.

“Air jail”, “farmear aura” y “looksmaxxing”: las novedades de 2026

Además de elegirla, Cambridge también incorporó estas palabras y expresiones:

“Air jail”: método para intentar adiestrar animales, especialmente perros, manteniéndolos suspendidos en el aire durante un período ante conductas agresivas o no deseadas.

método para intentar adiestrar animales, especialmente perros, manteniéndolos suspendidos en el aire durante un período ante conductas agresivas o no deseadas. “Aura farming” (“farmear aura”): realizar acciones para proyectar una personalidad que la gente admire y considere atractiva e interesante.

realizar acciones para proyectar una personalidad que la gente admire y considere atractiva e interesante. “Looksmaxxing”: intentar volverse lo más atractivo físicamente posible, tendencia que promueven algunas personas, principalmente hombres jóvenes, en redes sociales.

Con información de CNN y Diccionario de Cambridge