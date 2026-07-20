Tormenta tropical “Fausto” podría convertirse en huracán categoría 2; ¿afectará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tormenta tropical “Fausto” evolucione rápidamente a huracán de categoría 2 en los próximos días, frente a las costas de Baja California Sur.

De momento, el sistema no representa un riesgo para México, sin embargo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que podría convertirse en huracán la noche del lunes, debido a las aguas calientes del Pacífico.

¿En dónde se localiza la tormenta tropical “Fausto”? Trayectoria EN VIVO

La tormenta tropical se localiza sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 1,205 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte más reciente, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 mph), con rachas de mayor intensidad. Debido a su trayectoria y a la distancia a la que se encuentra de México, no representa riesgo para las costas nacionales.

Por esta razón, las autoridades no han emitido alertas ni avisos preventivos, ya que el ciclón permanece sobre aguas abiertas del Pacífico, aún si el sistema comienza a ganar fuerza.

Esta tarde se desarrolló la #TormentaTropical #Fausto, a partir de la #DepresiónTropical Seis-E, a 1,205 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Se desplaza hacia el oeste-noroeste, sin que represente peligro para #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/U8N4sNoQAl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 19, 2026

¿A qué hora se formará el huracán “Fausto” en Pacífico?

Debido a las altas temperaturas del océano y la humedad en el ambiente, la tormenta tropical presenta condiciones muy favorables para intensificarse rápidamente.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón evolucionará hasta convertirse en un huracán de categoría 2 en las próximas horas.

&lt;br=""&gt; frameborder="0"&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;

Según las previsiones, “Fausto” alcanzará la categoría 1 de huracán durante la madrugada del 21 de julio, cuando se localice aproximadamente a 1,135 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

Para las 12:00 horas del 21 de julio, se prevé que alcance la categoría 2, ubicándose a unos 1,155 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Para el 24 de julio, se degradará a huracán de categoría 1.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que el sistema mantendrá una trayectoria alejada de las costas mexicanas, por lo que no se esperan afectaciones para el país.

