¿Se va a convertir en un huracán? Esto pasaría con la tormenta tropical “Elida” en los próximos días, según Conagua

Fue durante la madrugada de este miércoles 15 de julio, exactamente a las 3 de la mañana, que el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la depresión tropical "Elida" subió de categoría a tormenta tropical. Además de anunciar su ubicación exacta, la Conagua comentó la posible trayectoria del fenómeno natural y con ello las probabilidades que hay de que este se convierta en huracán.

¿Va a aumentar la categoría de "Elida" a huracán?

Se forma la tormenta tropical "Elida

Las autroridades confirmaron que la depresión tropical Cinco-E ganó fuerza de manera rápida y se intensificó hasta convertirse en la tormenta tropical "Elida".

Hasta el momento de su reporte oficial, el sistema registra vientos máximos de 65 km/h, con rachas más fuertes que alcanzan los 85 km/h, y se mueve a una velocidad de 24 km/h.

¿Dónde está la tormenta tropical "Elida"?

Actualmente, el centro de "Elida" está en el océano Pacífico, a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su trayectoria actual indica que se dirije hacia el oeste, lo que quiere decir que el fenómeno se está moviendo horizontalmente, con dirección a las aguas del océano Pacífico y alejándose cada vez más de la costa de México.

La #DepresiónTropical Cinco-E se intensificó a #TormentaTropical #Elida en el océano #Pacífico. Se localiza a 910 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para costas nacionales. Detalles, en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/7d6XzgzD9t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

¿Se puede convertir en huracán en los próximos días?

La respuesta de si "Elida" se puede convertir en huracán es SÍ, pues el pronóstico dice las posibilidades aumentan mediante el paso de los días.

Según el modelo de trayectoria del SMN, "Elida" gana fuerza mientras se mueve en el agua templada:



Miércoles 15 y jueves 16 de julio: Se quedaría como tormenta tropical , incrementando sus vientos.

Se quedaría como , incrementando sus vientos. Viernes 17 de julio (madrugada): Se prevé que alcance la fuerza de Huracán Categoría 1 con vientos de 130 a 160 km/h, ubicándose mil 230 km al suroeste de Cabo San Lázaro, B.C.S.

Se prevé que alcance la fuerza de con vientos de 130 a 160 km/h, ubicándose mil 230 km al suroeste de Cabo San Lázaro, B.C.S. Viernes 17 de julio (tarde): Llegará a su punto máximo de fuerza como Huracán Categoría 2 con vientos de hasta 195 km/h.

Llegará a su punto máximo de fuerza como con vientos de hasta 195 km/h. Sábado 18 y domingo 19 de julio: Se va a debilitar lentamente, bajando de nuevo a Categoría 1 a más de mil 300 km de la costa.

Se va a debilitar lentamente, bajando de nuevo a a más de mil 300 km de la costa. Lunes 20 de julio: Bajará otra vez a tormenta tropical a una distancia de mil 580 km de tierra.

¿La tormenta tropical "Elida" representa peligro para México?

A pesar de que puede evolucionar a huracán, la Conagua ha dicho, hasta ahora, que "Elida" no representa ningún peligro para el territorio mexicano.