¿Se va de México? Huracán “Genevieve” se debilita a categoría 1 en el océano Pacífico; esta es su trayectoria

El huracán "Genevieve" perdió intensidad y se debilitó a categoría 1 mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico. Aunque su fuerza ha disminuido, las autoridades continúan vigilando su evolución y trayectoria para determinar si aún generará efectos en México.

Trayectoria del huracán "Genevieve"

El huracán "Genevieve" continúa como un sistema de categoría 1 en escala Saffir-Simpson mientras avanza sobre aguas del océano Pacífico, sin representar riesgo para el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro del ciclón se localiza a 1 mil 555 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

🌀El centro de #Genevieve, que continúa como un #Huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a más de mil km al oeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/tL7NcFuoYz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

Además, "Genevieve" mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, una trayectoría que lo aleja de las costas de México.

¿"Genevieve" representa un peligro para México?

Las autoridades informaron que, debido a su distancia y trayectoria, el huracán no representa peligro para México. Por ello, no se esperan afectaciones directas por este sitema en el país.

Sin embargo, el monitoreo del cilón tropical continuará para dar seguimiento a cualquier cambio en su intensidad o recorrido sobre el océano Pacífico.

El ciclón sí generará oleaje elevado en algunas zonas del Pacífico, con olas más grandes y fuertes de lo habitual. Estas condiciones persistirán durante los próximos días y podrían provocar oleaje peligroso en las costas de Baja California, además de afectar el sur de Estados Unidos.

Fuerte olejae deja afectaciones en Colima

El día de ayer, el intenso oleaje generado por el huracán Genevieve provocó el colapso parcial del Hotel Las Palmitas, ubicado en la playa de Tecuanillo, en el municipio de Tecomán, Colima.

La fuerza del mar también derribó parte del muro de la plazoleta, dejando una imagen que sorprendió a habitantes y visitantes.Aunque el inmueble ya presentaba daños por la erosión costera y solo operaba su restaurante, el incremento del oleaje terminó por vencer la estructura.