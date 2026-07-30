El mar borró un lugar lleno de recuerdos; huracán Genevieve se lleva un hotel en Colima

El intenso oleaje generado por el huracán Genevieve provocó este miércoles el colapso parcial del Hotel Las Palmitas, ubicado en la playa de Tecuanillo, en el municipio de Tecomán, Colima. La fuerza del mar también derribó parte del muro de la plazoleta, dejando una imagen que sorprendió a habitantes y visitantes.

Aunque el inmueble ya presentaba daños por la erosión costera y solo operaba su restaurante, el incremento del oleaje terminó por vencer la estructura. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hay personas lesionadas.

¿Por qué se derrumbó el Hotel Las Palmitas en Colima?

De acuerdo con Protección Civil, el colapso estaría relacionado con el mar de fondo que ha afectado durante meses la costa de Colima y que se intensificó con el oleaje asociado a Genevieve.

Las olas golpearon directamente la construcción hasta provocar el desplome de una parte del edificio y del muro que protegía la zona. Por ello, las autoridades pidieron a la población no ingresar a la playa ni acercarse al área afectada, ya que el riesgo continúa.

Protección Civil mantiene alerta por fuerte oleaje

Las autoridades recomendaron evitar actividades recreativas en la costa mientras persistan las condiciones adversas.

Entre las principales recomendaciones están:



No ingresar al mar.

Mantenerse lejos de estructuras dañadas.

Respetar las zonas acordonadas.

Seguir los avisos de Protección Civil.

El emotivo adiós del Hotel Las Palmitas

Tras el colapso, los propietarios compartieron un mensaje de despedida en el que recordaron la historia del hotel, fundado por Don Adán Cobián, y agradecieron a quienes durante décadas hicieron de Las Palmitas un punto de encuentro para familias y turistas.

En su mensaje señalaron que, aunque el edificio desapareció por la fuerza del mar, permanecen los recuerdos de quienes celebraron vacaciones, reuniones y momentos especiales frente a la playa de Tecuanillo.

"Los muros pueden caer, pero nadie podrá borrar los recuerdos, las amistades y las experiencias que se vivieron en Las Palmitas", expresaron.