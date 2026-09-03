Huracán “Marie” se aleja de México, pero deja inundaciones y daños en Baja California Sur

Baja California Sur ya vive las consecuencias del huracán "Marie", aunque su centro se encuentre a cientos de kilómetros de las costas mexicanas y continúe alejándose. Las bandas nubosas del sistema han bastado para desatar una emergencia real en la región.

"Marie" deja destrosos en Baja California Sur

Calles convertidas en ríos, arroyos desbordados y socavones son la postal que dejaron las lluvias intensas asociadas a "Marie" en diversas zonas del estado.

La situación se agravó al punto de que las autoridades tuvieron que rescatar varios automovilistas atrapados por el agua, incapaces de salir por sus propios medios.

Los puertos de la región permanecen cerrados para embarcaciones menores, ante el riesgo que representan las condiciones marítimas adversas generadas por el huracán.

¿Cuál es la trayectoria de #Marie?



El huracán "Marie" categoría 1 se aleja de costas mexicanas, pero sus bandas nubosas dejan severas inundaciones, socavones y arroyos crecidos en Baja California Sur.🌧️⚠️ pic.twitter.com/8tsZOSbCwM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

Una advertencia que no debe ignorarse: las autoridades recomendaron no ingresar a las playas urbanas de La Paz durante los próximos 4 días, debido a los desechos y contaminantes que las lluvias arrastraron hasta la bahía.

Y aunque "Marie" no tocaría tierra en Baja California Sur, el peligro no ha terminado. Se esperan lluvias intensas adicionales y oleaje de hasta 4 metros, lo que mantiene en alerta máxima a toda la región.

Sin embargo, estar lejos del ojo no significa estar fuera de peligro. Las bandas externas pueden ser tan destructivas como el centro mismo del sistema.

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¿Dónde se encuentra el huracán "Marie"?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del huracán "Marie" se localiza a 705 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; debido a ello, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias intensas en el estado.

⛈️☔️ Para regiones de #BajaCaliforniaSur se pronostican #Lluvias de muy fuertes a puntuales intensas, durante este jueves y mañana, viernes.



Ve el #Pronóstico completo de lluvias para el noroeste y norte de #México, durante ambos días. Ve la información detallada ⬇️ pic.twitter.com/Eq5fjG1EIO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026

Para este jueves 3 de septiembre se esperan lluvias muy fuertes e intensas en Baja California Sur, mientras que para Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Y para el viernes 4 de septiembre se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

