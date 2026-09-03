Protección Civil pide tomar precauciones por el huracán “Marie” categoría 1: Suspenden clases en estos municipios

La temporada de ciclones mantiene en alerta a varios estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil informaron que el huracán "Marie" alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza sobre las aguas del océano Pacífico.

Su recorrido por la República Mexicana dejará lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en la península y el occidente de México.

Ubicación y trayectoria del huracán "Marie"

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional emitido a las 03:00 horas, el centro del huracán "Marie" categoría 1 se localiza a 610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y de la península de Baja California.

El fenómeno meteorológico sostiene vientos máximos de 140 kilómetros por hora, rachas que alcanzan los 170 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

#ComunicadoCNPC📄 | Autoridades mantienen monitoreo permanente de condiciones atmosféricas y refuerzan acciones preventivas para proteger a la población



✔️CNPC exhorta a la población a mantenerse alerta y tomar previsiones por la continuidad de lluvias y altas temperaturas. pic.twitter.com/9CjKC3rQpU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

Lluvias intensas y oleaje alto en Baja California Sur

Aunque su centro se mueve mar adentro, la extensa circulación del huracán "Marie" reforzará la probabilidad de precipitaciones. La Conagua advirtió que el ciclón generará lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur, además de precipitaciones en Baja California y en estados del occidente como Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Suspenden clases por el huracán "Marie"

Ante los riesgos por las lluvias y el viento, las autoridades locales tomaron medidas preventivas para resguardar a los niños que comenzaron su primer semana de clases.

Como parte de los protocolos de seguridad, se determinó la suspensión de actividades escolares en los municipios de Ciudad Constitución y Los Cabos, en Baja California Sur.

¿Qué dijo Protección Civil del huracán "Marie"?

La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, mantiene una vigilancia constante en conjunto con las autoridades estatales para coordinar acciones de prevención.

La dependencia pidió a los habitantes de las zonas costeras a no bajar la guardia y tomar precauciones tanto por las lluvias como por las altas temperaturas que persistirán en la región.

Piden atender indicaciones en costas de México por huracán

Las autoridades enfatizaron la importancia de seguir los avisos de Protección Civil ante el incremento en la fuerza del oleaje en las playas del Pacífico.

Se recomienda al sector y a los turistas extremar precauciones, respetar los banderines de restricción y tener listas sus mochilas de emergencia ante cualquier emergencia provocada por el ciclón.