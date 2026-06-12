¿Menos huracanes en 2026? El Niño podría influir en la temporada

¡Atención! La temporada de huracanes en el Atlántico ya está en marcha y, aunque los pronósticos apuntan a una actividad menor en comparación con otros años, los especialistas advierten que eso no significa que el riesgo haya desaparecido.

Todo esto surge, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus previsiones para la temporada 2026, que contemplan un escenario por debajo de lo normal debido a la posible presencia de El Niño, un fenómeno climático que suele limitar la formación de huracanes en el Atlántico.

¿Cuándo termina la temporada de huracanes en el Atlántico?

De acuerdo con los reportes oficiales, a temporada de huracanes en el Atlántico comenzó oficialmente el 1 de junio de 2026 y concluirá el 30 de noviembre.

Aunque el periodo abarca seis meses, los expertos señalan que la mayor actividad suele registrarse entre agosto y octubre, cuando las temperaturas del océano alcanzan niveles que favorecen el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes; es por eso que en el caso de México, estos meses pueden tener una actividad alta.

Durante este tiempo, organismos meteorológicos monitorean constantemente las condiciones del océano y la atmósfera para detectar cualquier sistema que pueda evolucionar y representar una amenaza para zonas costeras.

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¿Cuántos huracanes se prevén para 2026?

De acuerdo con la NOAA, existe un 55% de probabilidad de que la temporada sea menos activa de lo habitual.

El pronóstico contempla la formación de entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes. Además, se estima que entre 1 y 3 alcanzarían categorías mayores, es decir, categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Para dimensionar estas cifras, una temporada promedio registra alrededor de 14 tormentas con nombre y siete huracanes.

Los especialistas atribuyen este escenario principalmente al posible desarrollo de El Niño, que suele generar condiciones atmosféricas menos favorables para que los ciclones tropicales se fortalezcan en el Atlántico.

Aun así, las autoridades recuerdan que las estadísticas generales no permiten anticipar dónde impactará una tormenta ni la intensidad que tendrá al tocar tierra.

¿Qué estados de México podrían verse más afectados?

Aunque el pronóstico de la NOAA abarca toda la cuenca del Atlántico, en México existen entidades que tradicionalmente se encuentran entre las más expuestas a la temporada de huracanes.

Entre ellas destacan Quintana Roo, Yucatán y Campeche, debido a su ubicación en la Península de Yucatán y su cercanía con el mar Caribe.

También figuran Veracruz y Tamaulipas, estados que con frecuencia enfrentan lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos asociados a sistemas que avanzan por el Golfo de México.

Diferencia entre El Niño y La Niña

Cuando se habla de huracanes, es común escuchar los términos El Niño y La Niña, pero no siempre queda claro qué significan.

El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Este fenómeno suele aumentar la cizalladura del viento en el Atlántico, una condición que dificulta la formación y el fortalecimiento de huracanes.

Por el contrario, La Niña se caracteriza por un enfriamiento de esas mismas aguas. En este escenario, las condiciones suelen ser más favorables para el desarrollo de ciclones tropicales, por lo que las temporadas de huracanes tienden a ser más activas.