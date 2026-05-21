El Niño cambiará el clima en México: estos serán sus efectos en la canícula 2026

Ante la posible formación del fenómeno conocido como “El Niño -Oscilación del Sur (ENOS)”, autoridades meteorológicas se mantienen en alerta por los efectos que podría provocar durante la canícula 2026 en México.

Históricamente, la canícula se caracteriza por un aumento extremo de las temperaturas y la ausencia de lluvias, pero este año podría ser un tanto diferente si “El Niño” se despierta en los próximos meses.

¿Qué es “El Niño” y por qué preocupa?

Mediante un seguimiento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que existe un 82% de probabilidad de que este fenómeno se establezca entre finales de mayo y julio, y permanecerá hasta el invierno con un 96% de probabilidad.

Aunque existe incertidumbre de su intensidad, expertos señalan que su interacción con el calentamiento global, podría modificar los patrones climáticos y provocar una temporada con altas temperaturas, sequías prolongadas en una parte del país y lluvias extremas del otro.

Cabe recordar que el ENOS tiene tres fases, una neutral, otra fría (La Niña) y otra más cálida que es El Niño, el cual ocurre cada dos a siete años, siempre y cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumente más de 0.5 grados.

Efectos de “El Niño” en la canícula 2026: riesgo de sequías y calor extremo

La canícula ocurre generalmente entre los meses de julio y agosto, y es un periodo caracterizado por la disminución de precipitaciones, a pesar de que la temporada de lluvias continúa activa. De igual forma, ocurre un aumento importante en las temperaturas.

Para 2026, expertos se mantienen en alerta ya que la combinación de “El Niño”, podría hacer que la canícula sea más intensa y seca en varias regiones del país, elevando el riesgo de sequías, olas de calor y presión sobre el abastecimiento de agua.

Este fenómeno podría afectar principalmente al centro y norte del país con temperaturas más elevadas y una reducción de lluvias durante gran parte del verano, pero ¿qué pasa con los huracanes?

Temporada de huracanes: ¿cómo afectará el clima en México?

De consolidarse El Niño durante el verano, la temporada de huracanes podría ser menos activa en el Atlántico, pero más intensa en el Pacífico. A esto se suma que, en las predicciones del SMN se esperan:



Pacifico: 4 a 5 huracanes de categoría mayor

Atlántico: 1 a 2 huracanes de categoría mayor

Investigadores alertan que las temperaturas del mar frente a Baja California y California se encuentran extraordinariamente elevadas, lo que podría favorecer tormentas tropicales y huracanes con rápida intensificación.