VIDEO: Imágenes inéditas de restos del Titanic captadas en 1986

La Institución Oceanográfica Woods Hole, una organización dedicada a la investigación, exploración y educación de los océanos, hizo público el fragmento de un vídeo con imágenes inéditas de la inmersión que filmó por primera vez los restos del Titanic en el año de 1986.

El peculiar vídeo muestra al Titanic justo como fueron captados durante la expedición en la que se descubrió sus restos en el año de 1986. El video solo es un avance de la grabación 80 minutos que en total duró aquella expedición.

El video de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI por sus siglas en inglés) se narra algunos de los logros notables de aquella inmersión dirigida por Robert Ballard en 1986.

Con aquella inmersión, se marcó la primera vez que los ojos humanos vieron los restos del transatlántico luego de que se estrelló contra un iceberg y naufragó en aguas del gélido Atlántico Norte durante el 14 de abril de 1912 a las 2:20 de la madrugada.

Feeling the feels from the @TitanicMovie re-release?



We are too! Keep that “I’m flying” feeling alive at our YouTube premiere, featuring 80 minutes of rare #RMSTitanic shipwreck survey footage like this.



The show kicks off TONIGHT at 7:30 ET! Sign up at https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/oCeiHawcxw — Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 15, 2023

Unas 1,500 personas murieron durante aquel primer viaje del Titanic, un navío que efectuaba el trayecto desde Southampton en Inglaterra con destino a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Se estima que hubo unos 700 supervivientes.

Gracias a una cámara submarina remolcada, un equipo de la Institución Oceanográfica Woods Hole, con sede en Massachusetts y con la colaboración de la Organización Francesa de Exploración Oceanográfica (Institut francais de recherche pour l'exploitation de la mer), se descubrió el lugar de descanso final del Titanic, en septiembre del año de 1985.

El descubrimiento del Titanic, que se logró tras intentos fallidos de otras expediciones, confirmó que el navío no se había hundido en una sola pieza, como investigadores pensaban, sino que se había partido en dos.

Nueve meses después, un equipo de la Institución Oceanográfica Woods Hole, regresó al sitio en el famoso sumergible de investigación Alvin, un vehículo de exploración submarina que es operado a distancia y con el que se tomaron imágenes inéditas del interior del barco localizado a 3 mil 780 metros de profundidad.

25 aniversario de la película Titanic de James Cameron

La publicación del video de la Institución Oceanográfica Woods Hole, coincide con el 25 aniversario de la película Titanic, un filme de James Cameron que trata acerca del hundimiento del navío ocurrido en abril de 1912, luego de chocar contra un iceberg y hundirse en el gélido Atlántico Norte en su viaje inaugural.

El explorador oceánico y cineasta James Cameron, ha señalado que: "Más de un siglo después de la pérdida del Titanic, las historias humanas encarnadas en el gran barco continúan resonando. Como muchos, me quedé paralizado cuando Alvin y Jason Jr. se aventuraron en el interior del naufragio. Al publicar este video, WHOI está ayudando a contar una parte importante de una historia que abarca generaciones y da la vuelta al mundo".

Posters de #Titanic:



1997 / 2012 / 2023 pic.twitter.com/fCLeQ36gWa — J u l i e t a 🇦🇷 ⭐️⭐️⭐️ (@SoySopita) January 10, 2023

Así lucen actualmente los restos del Titanic

Cada año, los restos del majestuoso Titanic atraen a miles de personas que buscan conocer cómo luce actualmente el que fue el barco más grande del mundo. Estas son algunas fotografías tomadas por la empresa submarina Oceangate, que ofrece traslados al sitio en el que reposa el navío.

Los restos del Titanic son un atractivo turístico para miles de personas |Oceangate.

El ancla del Titanic es otro de los atractivos que pueden observar los participantes de una expedición a las profundidades del mar donde se encuentra el gigante de la navegación.

Así es como luce actualmente el ancla del Titanic|Oceangate

Actualmente, la popa se encuentra en mal estado, con un campo de objetos que se hundieron al momento en el que colapsó el barco tras chocar contra un iceberg.

La sección que producía la movilidad del Titanic luce irreconocible|Oceangate.

El sistema de dirección telemotor del Titanic ha resistido el paso de los años, esto principalmente por su estructura de bronce, lo que permite tomar imágenes a los intrépidos turistas que visitan el barco.