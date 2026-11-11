Ole Miss investiga a estudiantes por presunto racismo tras un video en el que imitan sonidos de gorilas frente a jóvenes afroamericanos; una joven se disculpó.

Un video grabado por una cámara instalada en la puerta de un departamento estudiantil provocó una investigación por presunto racismo en la Universidad de Mississippi, conocida como Ole Miss, en Estados Unidos.

Las imágenes muestran a varias estudiantes haciendo sonidos similares a los de un gorila frente a la vivienda de tres jóvenes afroamericanos, una conducta que llegó a redes sociales y desató una fuerte controversia dentro de la comunidad universitaria.

Una grabación desató la investigación por presunto racismo en Ole Miss

Las alumnas involucradas viven en el departamento ubicado en el piso superior y aseguraron que estaban jugando, pues, según su versión, realizaron la misma conducta frente a otras puertas; sin embargo, la grabación llegó a la madre de uno de los estudiantes afectados, quien decidió compartirla en internet, donde comenzó a circular ampliamente.

La difusión del video llevó a la Universidad de Mississippi a iniciar una revisión de lo ocurrido para determinar las circunstancias del incidente.

El comportamiento captado por la cámara fue señalado como una posible manifestación de discriminación racial, debido a que los sonidos se realizaron frente a estudiantes afroamericanos.

Entre las jóvenes identificadas se encuentra Alaina Kunes, quien publicó una disculpa y sostuvo que nunca habría tenido la intención de dirigir una conducta de ese tipo contra una persona afroamericana.

Alaina Kunes abandona la universidad y empresa familiar se deslinda

Después de la controversia, Kunes anunció que dejó la institución y afirmó que había sido víctima de acoso tras la difusión de las imágenes.

Su caso también alcanzó al entorno empresarial de su familia. La compañía relacionada c

on su abuelo, un empresario automotriz de Milwaukee con presencia en Wisconsin e Illinois, publicó un comunicado para aclarar que Alaina no es propietaria, empleada ni mantiene vínculos con la organización.

Mientras la universidad revisa el incidente, la controversia mantiene dos aspectos centrales: el comportamiento registrado frente a los estudiantes y las consecuencias que enfrentó una de las jóvenes después de que el video se hiciera público.