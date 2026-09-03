¡Morena y sus aliados van por tu cerveza! Quieren cobrar más, recaudar 6,500 mdp y los cárteles también se frotan las manos

El gobierno busca recaudar 6 mil 500 millones de pesos con un nuevo impuesto a la cerveza , medida que elevaría su precio entre 60 centavos y un peso por unidad, dependiendo de la presentación.

La propuesta, respaldada por Morena y sus aliados, plantea que el incremento recaiga sobre esta bebida debido a que concentra más del 94 por ciento del mercado y mantiene una importante capacidad económica y de venta.

Cárteles también controlan parte del negocio de la cerveza

En términos prácticos, el consumidor sería quien terminaría absorbiendo parte de este ajuste cada vez que compre una cerveza; sin embargo, el gobierno no sería el único actor que podría beneficiarse del aumento.

Al menos 14 grupos criminales tienen bajo su control actividades relacionadas con la distribución y venta de cerveza en diferentes puntos del país.

El negocio resulta atractivo para las organizaciones delictivas por su alta rotación y el movimiento constante de efectivo; además, se señala que utilizan la cerveza para actividades como robo, contrabando, reventa, piratería y lavado de dinero.

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¿Dónde tienen presencia los grupos criminales?

Entre los grupos señalados aparecen el CJNG, La Mayiza, Los Chapitos, la Unión Tepito, el Cártel del Golfo y otros. En Guerrero, el escenario sería todavía más disputado, pues más de cinco organizaciones criminales pelean por la distribución, el precio y la venta de cerveza.