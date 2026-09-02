¡Atención al precio! Bebidas alcohólicas podrían pagar más impuestos en 2027

Si el próximo año algunos productos llegan a costar más, el motivo podría estar en un impuesto que todavía ni siquiera está definido; la discusión sobre los impuestos para 2027 ya comenzó en la Cámara de Diputados, pero hay una precisión importante: el posible aumento a productos con sodio y bebidas alcohólicas aún no es un hecho.

El Paquete Económico 2027 todavía no ha sido presentado, por lo que cualquier cambio en estos gravámenes tendrá que pasar primero por la propuesta del Ejecutivo y posteriormente por la discusión y aprobación del Congreso.

Lo que sí existe, hasta ahora, es una señal desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los temas que podrían entrar a la discusión fiscal del próximo año.

¿Qué productos podrían tener un impuesto mayor en 2027?

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio, señaló que entre los posibles ajustes están los productos con sodio y las bebidas alcohólicas.

La referencia está relacionada con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y con el argumento de utilizar este tipo de gravámenes como una herramienta vinculada con temas de salud.

El legislador recordó que durante la discusión fiscal para 2026 se aprobaron incrementos relacionados con refrescos y cigarros. Bajo esa lógica, explicó que el sodio y las bebidas alcohólicas podrían convertirse en algunos de los asuntos pendientes para la discusión del siguiente paquete económico.

Esto significa que, por ahora, no existe un nuevo impuesto aprobado para estos productos ni se ha definido cuánto aumentaría.

¿Cómo podría afectar al consumidor un aumento a las bebidas alcohólicas y sodio?

Si finalmente se aprueba un aumento del IEPS para determinados productos, las empresas tendrían que asumir el nuevo costo fiscal y, dependiendo de sus decisiones comerciales, este podría trasladarse total o parcialmente al precio final.

En términos sencillos: un mayor impuesto podría significar que ciertos productos cuesten más al momento de comprarlos; sin embargo, todavía no es posible decir cuánto subirían ni cuáles productos específicos serían afectados, porque no se conocen las tasas, reglas ni alcances de una eventual propuesta.

Por eso, cualquier cifra que actualmente se maneje como un supuesto aumento debe tomarse con cautela.

¿Y qué pasará con el IVA?

De acuerdo con lo señalado por Carol Antonio, los impuestos considerados “estructurales”, entre ellos el IVA, mantendrían el rango actual.

El diputado afirmó que no se contemplan modificaciones a los principales impuestos, en línea con el compromiso de no incrementar ni crear nuevos gravámenes.

Pero existe otro elemento que puede generar confusión.

El legislador recordó que los impuestos pueden actualizarse año con año conforme al comportamiento de la inflación. Esto no significa necesariamente que se esté creando un impuesto nuevo, sino que existen mecanismos de actualización que forman parte de la política fiscal

