Freno a la Presidencia: El Ejecutivo alista reforma constitucional para evitar doble nacionalidad

El Gobierno Federal alista la presentación de una iniciativa de reforma constitucional encaminada a prohibir que personas con doble nacionalidad compitan por la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, el proyecto busca cerrar vacíos e imprecisiones interpretativas en el marco actual para garantizar que la soberanía nacional guíe a los mandatarios. De este modo, la propuesta plantea modificar el texto constitucional para exigir que los aspirantes renuncien formalmente a cualquier otra ciudadanía antes de solicitar su registro como candidatos, además de prohibirles adquirir otra nacionalidad mientras ejerzan el cargo.

La iniciativa estipula prohibiciones adicionales para quienes ocupen dichos cargos de elección popular, impidiendo el uso de pasaportes extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otros países o acogerse a protección diplomática exterior. Asimismo, se pretende elevar los requisitos de elegibilidad al contemplar que todo aspirante deba comprobar una residencia en territorio nacional de al menos 20 años previos a su postulación. El paquete de modificaciones se encuentra listo para ser enviado al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones para su análisis, discusión y votación por parte de los legisladores.

