2023: Estos son los impuestos y servicios que aumentarán en la CDMX

En 2023 no será la excepción y como cada año, los capitalinos tendrán que pagar más por las tarifas, derechos, así como servicios de la CDMX. Pese a que la el Gobierno no contempló un aumento de los impuestos en la miscelánea, sí le fue adicionado el 4.7% de inflación.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, en 2023 realizará ajustes por la inflación a impuestos como el predial, la tenencia de vehículos y el derecho por el servicio de agua potable .

Además, el próximo año habrá un incremento de aproximadamente 4.7% sobre los impuestos en la capital del país.

¿Cuáles son los servicios que aumentarán en 2023?

Los impuestos y servicios que aumentarán el próximo año 2023 en la CDMX, son los siguientes:



Cobro de derechos de agua:

La cuota mínima costará 587.13 pesos para el consumo residencial de 0 hasta 20,000 litros. En el extremo superior, el pago mínimo para un consumo mayor a 120 mil litros será de 6 mil 15 pesos con 80 centavos.

Cabe recordar que los adultos mayores, sin ingresos fijos, madres solteras, viudas y huérfanos, pensionados, jubilados o pensionados con riesgos de trabajo e invalidez, tendrán 50% de descuento.



Pago de predial de inmuebles La cuota mínima de 213 mil 281 pesos, en su valor catastral pasarán de 212 a 222 pesos. Por ejemplo:

Por un inmueble de 1.2 a 1.7 millones pesos, la cuota fija pasará a mil 285.7 pesos.

Para inmuebles de 1.7 a 2.1 millones de pesos en su valor catastral, la cuota fija será de mil 827.30 pesos.

Mientras que para los inmuebles de 32 millones en adelante se pagarán 66,724.4 pesos de predial

En este último, para quienes paguen este impuesto en enero de 2023 recibirán un 8 por ciento de descuento y en febrero un 5 por ciento.

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Tenencia 2023 en la CDMX:

Finalmente, en el caso de la tenencia , los vehículos de hasta 4 cilindros, pasarán de pagar de 410 pesos a 429 pesos en 2023.

En tanto, los de ocho o más cilindros que este año pagan mil 529 pesos, para el próximo año se incrementará a mil 601 pesos.