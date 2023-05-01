INAI señala al Senado tras cumplir un mes sin sesionar: “Vulnera el derecho a la información”

Luego de la fallida designación de Ricardo Salgado Perrilliat como nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano emitió un comunicado durante las primeras horas de este lunes 1 de mayo, en el que señalaron al Senado de la República de no poder elegir a por lo menos uno de los tres integrantes del Pleno que hacen falta.

Esta situación ha orillado al INAI a no poder resolver las quejas de los ciudadanos en el último mes, algo que consideran "vulnera la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales", por lo que exhorta a los sujetos obligados a cumplir con sus funciones y cumplan las leyes en materia de transparencia.

"El INAI continuará trabajando en beneficio de la sociedad, pese a la ausencia de consensos en el Senado de la República para nombrar, al menos, a uno de tres integrantes del Pleno pendientes", señaló la institución a través de un escrito dirigido a la sociedad, en el que aseguraron que continuarán trabajando en la recepción de quejas a pesar de no poder ser resueltas.

¿Por qué no puede sesionar el INAI?

Tras más de un mes de diligencias en San Lázaro para determinar a los tres comisionados del INAI que faltan, se acumulan miles de quejas ciudadanos sin poder ser resueltas. Esto se debe a que el Instituto no puede sesionar si no hay un quorum mínimo de cinco integrantes del Pleno para resoluciones, lo que "transgrede derechos humanos garantizados por la Constitución".

El organismo garante nacional desplegará y hará valer todas las herramientas jurídicas a su alcance para lograr que, a la brevedad posible, se reestablezca el ejercicio pleno de los derechos que tutela INAI

A pesar de esta situación, el organismo asegura y exhorta a sus funcionarios a mantener y cumplir todas sus funciones, las cuales implican la resolución en tiempo y forma de todas las solicitudes de información y la respectiva carga de datos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

