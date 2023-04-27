Ricardo Salgado Perrilliat no logra mayoría para ser nombrado como comisionado del INAI

Ricardo Salgado Perrilliat no alcanzó la votación necesaria para ser nombrado como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), esto se dio tras un consenso en la Cámara de Senadores este jueves 27 de abril.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, confirmó el nombre para postularlo como comisionado del INAI, el cual fue realizado a través de una tómbola con los tres nombres que obtuvieron la calificación más alta; sin embargo, aseguró que no lo conoce ni lo ha visto.

“Salgado Perrilliat, esa es la propuesta, ya la firmaron todos la propuesta, todos por unanimidad”, dijo Ricardo Monreal. Asimismo, aseguró que se logró que tres quintas partes de los legisladores votaran por Ricardo Salgado Perrilliat para ocupar uno de los tres lugares de comisionados del INAI.

¿Quién es Ricardo Salgado Perrilliat?

Ricardo Salgado Perrilliat es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, tiene estudios de especialidad en Derecho Administrativo, Bancario, Fiscal, Económico y del Sistema Financiero Mexicano, asimismo, es maestro en Derecho y candidato a Doctor por la Universidad Panamericana.

Cabe destacar que ha fungido como Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, en dos ocasiones. Asimismo, se desempeñó como coordinador General en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), director General de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Quedan tres nombramientos de comisionados pendientes

Desde el pasado 1 de abril, el INAI se encuentra inoperante ante la falta de comisionados, pues las sesiones del pleno solo se pueden llevar a cabo con un mínimo de cinco comisionados, incluyendo a la presidenta, Blanca Lilia Ibarra.

Con el nombramiento del comisionado Ricardo Salgado Perrilliat hubieran quedado dos designaciones pendientes por parte del Senado de la República; sin embargo, no alcanzó la mayoría requerida para obtener el puesto.

En ese sentido, la oposición tomó el pleno del Senado, donde desplegó al menos dos lonas con las leyendas: ¡Comisionados Ya!