INAI impugna decisión de SCJN para sesionar con cuatro comisionados

Este martes 2 de mayo de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que presento un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la negativa inicial a la demanda de sesionar con cuatro comisionados de su pleno.

Esto se dio a conocer a través de una transmisión del pleno del INAI, donde pidieron a la sociedad que la siguieran, ya que darían a conocer un mensaje ante la falta del quórum legal. En ese sentido, los cuatro comisionados, incluyendo la presidenta Blanca Lilia Ibarra, expresaron su desacuerdo y preocupación,

"Sin las funciones que garantiza el INAI, desde el poder se envían señales de tolerancia a las prácticas de corrupción, lo que ensanchará la impunidad, su ejercicio discrecional y el de los recursos públicos, así como las expresiones más variadas de abuso del poder", expresó la comisionada presidenta.

Cabe recordar que la SCJN negó la petición del organismo para que pudiera sesionar con cuatro comisionados, por lo que se busca que con el recurso presentado este martes se pueda realizar.

Quienes integramos el Pleno del INAI brindamos un mensaje a la sociedad mexicana ante la imposibilidad de sesionar por la falta de quórum legal.



🎦Les invitamos a seguir la transmisión por#YouTube https://t.co/3qo7CJQsvU#FacebookLive https://t.co/mwt1mZfxCt pic.twitter.com/eEi8aXoAgf — Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) May 2, 2023

Jueza ordena al Senado de la República nombrar a comisionados del INAI

La titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Celia Quintero Rico, ordeno nombrar en lo inmediato a los tres comisionados pendientes del INAI, esto, después de aceptar revisar una demanda de amparo para que se permita la operación del organismo.

En ese sentido, cabe destacar que la jueza Federal dio 48 horas para ocupar las vacantes de los comisionados del INAI.

INAI cumple un mes sin sesionar por falta de comisionados

El pasado 1 de mayo de 2023, el INAI cumplió un mes sin sesionar tras falta del nombramiento de los comisionados, por lo que el organismo independiente emitió un comunicado donde señaló directamente al Senado de la República, encargado de realizar los nombramientos, de no elegir a por lo menos uno de los tres integrantes del pleno que hacen falta.

