INAI reconoce rechazo de SCJN para invalidar impugnación por falta de comisionados

Después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar el proyecto de la ministra Loretta Ortiz para invalidar la impugnación del INAI por falta de comisionados, el Instituto de Transparencia reconoció el fallo de la de la mayoría del pleno.

"Nos mantendremos atentos a la resolución, confiando en que el Alto Tribunal fallará a favor de que se restablezca el orden constitucional y se culmine con los nombramientos pendientes para continuar garantizando el derecho a saber y la protección de los Datos personales", refirió el Instituto.

Blanca Lilia Ibarra, presidenta comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mencionó: "Reconocemos la valoración que hicieron ministras y ministros en la decisión adoptada en contra del proyecto de resolución que proponía declarar infundada la controversia (...)".

Asimismo, reiteró que serán respetuosos de los procesos y determinaciones del Alto Tribunal, pues son reflejo de su labor apegada a la legalidad y comprometida con los Derechos Humanos.

Reconocemos el fallo de la mayoría del Pleno de la @SCJN que desecha el proyecto que proponía declarar como infundada la controversia constitucional 280/2023 interpuesta por este Instituto.https://t.co/QXgTR36mVA — INAI (@INAImexico) July 13, 2023

SCJN rechaza invalidar impugnación del INAI por falta de comisionados

El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf planteaba invalidar la impugnación del INAI a causa de la falta de comisionados. Cabe recordar que fue desde el 31 de marzo cuando, tras la salida de Francisco Javier Acuña, quedó el pleno incompleto, con solo cuatro integrantes de los siete que debería tener.

Este día, la SCJN desechó el proyecto y decidió que se turne el tema para definir los efectos, entre ellos, que el Instituto de Transparencia pueda trabajar con cuatro comisionados.

Estos fueron los ministros que votaron en contra del proyecto de Ortiz:



Juan Luis González Alcántara Carrancá

Luis María Aguilar

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Margarita Ríos Farjat

Alberto Pérez Dayán

Javier Laynez Potisek

Jorge Mario Pardo Rebolledo

La ministra presidenta Norma Piña

A favor del proyecto:



Loretta Ortiz

Arturo Zaldívar

Yasmín Esquivel

El Ministro Arturo Zaldívar dijo que el Senado no incumplió la Constitución; sin embargo, está a favor de que el INAI pueda sesionar con los comisionados actuales mientras los legisladores toman una decisión.