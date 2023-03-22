¿Qué pasaría si no se asignan nuevos comisionados del INAI tras el veto de AMLO?

Este miércoles 22 de marzo de 2023, se publicó el documento oficial por parte del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el cual se da un veto a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); sin embargo, el órgano se encuentra a contratiempo tras el veto de AMLO.

Fue el pasado 15 de marzo cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer el veto de AMLO a los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI.

El veto al INAI fue explicado por el mismo presidente durante una de sus conferencias matutinas, el pasado 16 de marzo, donde dijo que hubo un "acuerdo" donde supuestamente se repartieron a los dos candidatos, uno para Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otro para el Partido Acción Nacional (PAN).

📌 Se informa al Pleno del Senado que el Presidente de la República objeta los nombramientos de comisionada y comisionado del @INAImexico.https://t.co/osrojYp3Y1 pic.twitter.com/wl9tezkPUU — Senado de México (@senadomexicano) March 22, 2023

INAI, en peligro de quedar inoperante si no se eligen a los nuevos comisionados

Ante el veto de AMLO, el INAI se encuentra en peligro de quedar inoperable si no se eligen a los nuevos comisionados, esto porque el próximo 31 de marzo terminará el periodo de Francisco Javier Acuña, quedando así el pleno incompleto.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones de su pleno del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia.

Es por esto que, este miércoles, se llevará a cabo la sesión en el Senado de la República, donde se prevé que se resuelva la situación del INAI tras el veto de AMLO.

En días anteriores, Ricardo Monreal comentó que se prevé que los senadores elijan a dos nuevos nombres entre las 46 personas restantes que resultaron como finalistas a comisionados del INAI. En ese sentido, advirtió que de ser lo contrario, el INAI podía dejar ser operable al no cumplir con los cinco comisionados requeridos para mantenerse con vida.