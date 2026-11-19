¡No caigas en trampas! El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre un nuevo fraude ante la oferta de incapacidades falsas a través de redes sociales, engañando a miles de personas en México; señales para reconocerlas y cómo no caer en trampa.

¿Cómo opera la estafa de la ‘incapacidad falsa’ del IMSS en redes sociales? El Modus Operandi

Que no te roben tu dinero. Con solo unos sencillo pasos, los delincuentes pueden obtener acceso a tus datos personales y financieros; te compartimos el modus operandi.

Ofrecen incapacidades y recetas “del IMSS ” en grupos de WhatsApp y Facebook .

” en grupos de y . Los delincuentes piden tu Número de Seguridad Social , CURP , clínica y empresa.

, , y empresa. En minutos llenan una plantilla con tus datos y te mandan un borrador.

Pagas y recibes un PDF que no existe en los sistemas del IMSS.

La dependencia aseura que NO vende incapacidades ni recetas e través de redes sociales o en las clínicas.

Así luce una ‘incapacidad falsa’ del IMSS: Señales para detectarla y no caer en trampas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió las señales clave para detectar una incapacidad falsa.

Dice “UNF” en lugar de “UMF”.

Tiene faltas de ortografía: “efectué” en lugar de “efectúe”.

Le falta el signo de apertura: “+CONOCES”.

Mezcla tipos de letra: se armó en un procesador de textos.

El sello, aquí testado, está pegado encima del texto.

La institución de salud pública pide a las y los ciudadanos verificar las incapacidades falsas a través del “Escritorio Virtual”.

🚨 ¡Cuidado con las incapacidades falsas! El #IMSS no vende incapacidades ni recetas médicas. 🔎 Conoce cómo operan estas estafas, identifica las señales de alerta y evita poner en riesgo tus datos personales. ¡No te dejes engañar! ☝️ https://t.co/WzIdl5FBtl — IMSS  (@Tu_IMSS) November 11, 2026

¿Qué riesgos implica una ‘incapacidad falsa’ del IMSS?

Uno de los riesgos de una incapacidad falsa del IMSS es que tu información personal queda en manos de estafadores, por lo que podrían usarla de mala manera o para cometer delitos.

Además los documentos falsos son considerados como un delito en México.