“Arriba hay un tanque de gas”: Se incendia cable de alta tensión de un hotel en la colonia Obrera; vecinos temen explosión

Susto en la CDMX. El incendio de un cable de alta tensión proveniente de la ventana de un hotel, ubicado en calles de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, movilizó a los servicios de emergencia de la zona.

Vecinos aseguraron estar asustados, ya que en el techo del inmueble se ubica un tanque de gas de aproximadamente 400 kilogramos, por lo que temen que las chispas puedan alcanzarlo.

"El problema es que allá arriba hay un tanque de gas del hotel, de más de 400 kilos (...) Se llega a prender algo por toda la electricidad y ya vuelo todo eso", explicó Gabriel Martínez, un vecino de la zona, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Transformador y tanque de gas elevan el peligro en la colonia Obrera: Bomberos arriban tras 40 minutos

Además de estar cerca del tanque de gas, el cable de alta tensión se encuentra muy cerca de un transformador, por lo que la situación podría tonarse más peligrosa para los habitantes de esta zona.

Los primeros reportes indican que las llamas en el cableado comenzaron alrededor de las 10:15 ó 10:20 horas de la mañana de este 19 de agosto 2026.

Después de más de 40 minutos de haber realizado el reporte, elementos de Bomberos arribaron al lugar de los hechos para poder solucionar el problema.

"Empezó 10:15 h/10:20, se les habló y es la hora que no llega ninguna autoridad", contaba el señor Martínez.

#CDMX | Movilización en Cuauhtémoc



Equipos de emergencia atendieron un corto circuito en la calle José Joaquín Arriaga, alcaldía Cuauhtémoc.



El incidente obligó a la intervención inmediata de personal de seguridad y servicios de emergencia para evitar riesgos mayores.



Los… pic.twitter.com/5Ed88faEE8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Bomberos sofocan incendio en la colonia Obrera: Saldo blanco y sin daños estructurales en el hotel

Al llegar al lugar, los bomberos lograron controlar el incendio en el cable de alta tensión con ayuda de espuma. Por el momento, las autoridades capitalinas se encuentran valorando el lugar para investigar el por qué del corto circuito en el hotel de la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

El incendio no dejó personas lesionadas ni daños graves en la estructura del inmueble.

¿Qué hacer en caso de un incendio en CDMX?

Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.