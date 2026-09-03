¿Qué pasó en la Central de Abasto? Incendio moviliza a bomberos en zona de frutas y legumbres

Un incendio movilizó a los cuerpos de emergencia en uno de los puntos de mayor actividad comercial de la Ciudad de México, la Central de Abasto, que día con día recibe a miles de personas.

El fuego fue reportado en el sector de frutas y legumbres, específicamente en el pasillo WX, donde la emergencia fue atendida por personal de Protección Civil del mercado, seguridad interna y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital.

Poco después de las 19:40 horas, el Jefe Vulcano Cova, titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó sobre el traslado de personal especializado al sitio para atender el incendio.

¿Qué pasó en el incendio de la Central de Abasto de CDMX? Esto sabemos del fuego registrado

De acuerdo con la información difundida por la propia Central de Abasto, el incidente fue atendido de manera coordinada por los equipos de emergencia y seguridad que se encontraban en el lugar.

La intervención permitió controlar el fuego y evitar que la situación pasara a mayores. La Central de Abasto señaló que el incendio fue sofocado y que, hasta el momento de su reporte, no se habían registrado personas lesionadas.

“Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue sofocado sin que se reporten lesionados”, informó el mercado a través de sus redes sociales.

La emergencia ocurrió en el sector de frutas y legumbres, uno de los espacios que forman parte de este enorme complejo comercial de la capital.

¿Qué es la Central de Abasto de la Ciudad de México?

La Central de Abasto de la Ciudad de México es considerada el mercado mayorista más grande de América Latina y uno de los principales centros de distribución de alimentos.

El complejo recibe alrededor de 300 mil visitantes diariamente, mientras que durante temporadas de alta demanda, como Semana Santa, Día de Muertos y Navidad, la afluencia puede alcanzar hasta medio millón de personas.

Su enorme dimensión también explica la relevancia que tiene cualquier emergencia registrada dentro de sus instalaciones.

La Central de Abasto fue planeada sobre una superficie de 304 hectáreas de área comercial y tiene sus antecedentes en La Merced, espacio donde desde tiempos prehispánicos se concentraban actividades comerciales y mercados.

¿Qué productos se comercializan en la Central de Abasto?

La Central de Abasto está organizada en sectores especializados para facilitar las actividades de distribución y comercialización.

Entre ellos se encuentran:



Flores y hortalizas.

Abarrotes y víveres.

Zona de subasta y productores.

Envases vacíos.

Legumbres.

Bodega de transferencias.

Aves y cárnicos.

La diversidad de productos y la magnitud de sus operaciones convierten a este mercado en un punto fundamental para el abastecimiento de alimentos en la capital.

