VIDEO | Emergencia en CDMX: reportan incendio en bajo puente de Viaducto

Un incendio se registra esta tarde en el bajo puente del Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México (CDMX), lo que ha movilizado los servicios de emergencia para sofocar el fuego.

Los hechos ocurrieron en la zona de la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Miguel Hidalgo, lugar al que han arribado bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

🚨#AlertaADN



Se registra un incendio en el bajo puente de Viaducto Miguel Alemán y Av. Cuauhtémoc, en la alcaldía Benito Juárez. Servicios de emergencia ya trabajan en el lugar⚠️



📹: Saúl Díaz (@tritonazteca11) pic.twitter.com/j5hSNlWi5t — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 2, 2026

Ubicación del incendio en bajo puente de Viaducto

El fuego se generó en el momento en que decenas de conductores circulaban por esta avenida, una de las más transitadas de la capital y en un horario con más afluencia.

Esta situación ocurrió a la altura de Avenida Cuauhtémoc, con dirección al poniente de la ciudad, esto es hacia la zona de Periférico.

La presencia de las llamas y el humo comenzó a alertar a las personas. Algunas ciudadanos que caminaban por la acera de la parte alta se detuvieron a observar la situación y llamaron al 911 para reportar la emergencia.

¿Qué provocó el incendio en Viaducto?

Bomberos de la CDMX arribaron hasta el lugar y personal de Protección Civil de la alcaldía, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, se sumó a las labores para apagar las llamas.

El fuego comenzó a presentarse en un espacio donde habría bombas usadas para la extracción de agua, pero aparentemente ha sido utilizado por personas que viven en situación de calle.

Oficiales comenzaron a buscar si dentro de este espacio había personas dentro, pero hasta el momento no se reportan víctimas.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de Bomberos de la CDMX, informó que el incendio se registró en una zona donde se quemaba basura, pero el fuego ya fue extinguido y se realizan labores de remoción y enfriamiento.

Debido a la situación, policías de tránsito realizaron cortes a la circulación, pero solo un carril tuvo que ser cerrado por la cercanía con el fuego y no fue necesario el cierre completo de la vialidad.