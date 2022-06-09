Incendio en edificio de oficinas de Corea del Sur pudo ser provocado

Al menos siete personas han muerto y 46 han resultado heridas en un incendio presuntamente provocado este jueves en un edificio de oficinas de siete plantas en la ciudad Daegu, en Corea del Sur, al sureste del país.

Alrededor de las 10:55 horas (hora local) se ha escuchado una explosión en el segundo piso del edificio, tras lo que ha empezado a salir humo negro, según han informado los servicios de emergencia surcoreanos.

Bomberos extinguen el fuego en apenas 20 minutos

Las autoridades de Corea del Sur desplegaron unos 160 bomberos que han logrado extinguir el fuego en apenas 20 minutos más tarde, a las 11:17 horas (hora local). Tras eso, se están llevando a cabo operaciones de rescate adicionales en el interior del edificio.

El incendio comenzó por la mañana en el segundo piso de un edificio de oficinas de siete pisos situado cerca de la corte de distrito de la ciudad.

Por el momento se habían confirmado siete muertos, incluido un hombre sin identificar que la policía sospechaba que había provocado el incendio en la oficina de un abogado. Al menos 41 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de humo, 26 personas de ellas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamientos, dijo Park Seok-jin, jefe de bomberos del distrito de Suseong, en Daegu.

La cifra de muertos subió relativamente rápido en poco tiempo, quizá porque el edificio no tenía rociadores en sus plantas de oficinas, dijo Park Seok-jin.

Cámaras de seguridad captan al presunto sospechoso

Imágenes de cámaras de seguridad mostraban cómo el sospechoso salía de su casa sujetando un contenedor con las dos manos que podría haberse utilizado para provocar el incendio, dijo Jeong Hyeon-wook, de la Policía Metropolitana de Daeg.

Todas las víctimas mortales se encontraban en la misma sala, dijo Jeong, Hyeon-wook, de la Policía Metropolitana de Daeg.

Personas esperaban a ser rescatadas del incendio en la azotea y balcones del edificio.

Medios deCorea del Sur publicaron fotos de personas que esperaban a ser rescatadas en la azotea y balcones abarrotados mientras salía humo del edificio en Bomeo-dong, un acomodado distrito de negocios en Daegu, la cuarta ciudad más grande de Corea del Sur y donde viven más de 2.6 millones de personas.

Rescatistas con cascos y máscaras de oxígeno escoltaban a gente a la salida principal del edificio y emplearon escaleras y rompieron ventanas para entrar en el segundo piso antes de sacar a los muertos en camillas.

El ministro surcoreano de Interior y Seguridad, Lee Sang-min, ordenó una investigación a fondo del suceso y ayuda rápida para los heridos y familiares de las víctimas, según el Ministerio.

192 personas murieron en 2003

La ciudad Daegu de Corea del Sur, sufrió uno de los peores incendios provocados en la historia del país en 2003, cuando 192 personas murieron después de que un hombre de 56 años prendiera fuego a un tren del metro.