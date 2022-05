Orgullo de México: “Aztecas” se exhibe en Corea del Sur

특별전 '아스테카, 태양을 움직인 사람들'



지하세계의 신 믹틀란테쿠틀리 등 아스테카 문화재 210여 점을 전시합니다.

Over 208 pieces include Aztec cultural properties such as the image of Mictlantecuhtli, the Aztec god of the underworld.

