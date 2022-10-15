VIDEO: Reportan incendio y disparos en la cárcel de Evin, en Irán

Este sábado ocurrió un incendio y se escucharon disparos en la cárcel de Evin, en Teherán, Irán, donde se encuentran los presos políticos del país. En redes sociales circularon algunos videos en los que podían verse humo saliendo del lugar mientras se escuchaban los balazos y el sonido de una alarma.

Un activista compartió uno de los clips a través de su página web, donde dijo: “se pueden escuchar disparos desde la cárcel de Evin y se puede ver humo”.

Las familias de los presos políticos comenzaron a reunirse en las puertas de la cárcel de Evin, en Irán, tras darse a conocer la noticia del incendio.

“Puedo ver fuego y humo. Muchas fuerzas especiales. Las ambulancias también están aquí”, comentó un testigo a la agencia Reuters.

🚨 #AlertaADN



Reportan incendio y disparos al interior de la prisión de Evin en Teherán, Irán. Esta cárcel es conocida por tener en su interior a numerosos disidentes políticos del actual régimen. Hasta el momento no hay información oficial de heridos



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Un comunicado de la judicatura iraní indicó que un taller de la prisión fue incendiado "tras una pelea entre varios presos condenados por delitos financieros y robos". El departamento de bomberos de Teherán dijo a la prensa estatal que se estaba investigando la causa del incidente.

El incidente en la cárcel de Evin ocurrió en un momento en el que Irán enfrenta los disturbios más intensos en décadas, con decenas de protestas violentas tras la muerte de una mujer, presuntamente a manos de la policía de la moral.

Las protestas en Irán ha causado la muerte de decenas de personas y han dejado cientos de detenidos, quienes presuntamente fueron enviados a la cárcel de Evin.

¿Qué es la cárcel de Evin, en Irán?

La cárcel de Evin alberga en su mayoría a detenidos que enfrentan cargos de seguridad, presos políticos y de doble nacionalidad. La prisión ha sido criticada durante mucho tiempo por grupos de derechos humanos occidentales. El gobierno de Estados Unidos la incluyó en la lista negra en 2018 por "graves abusos contra los derechos humanos".

Human Rights Watch ha acusado en varias ocasiones a las autoridades de la cárcel de Evin de usar amenazas de tortura y encarcelamiento indefinido, así como largos interrogatorios y negar atención médica a los detenidos.

Siamak Namazi, un iraní estadounidense encarcelado en Irán durante casi siete años por cargos relacionados con el espionaje rechazados por Washington como infundados, regresó a la cárcel de Evin el miércoles pasado después de que se le concediera un breve permiso, dijo su abogado.

Añadió que hay otros ciudadanos con doble nacionalidad detenidos en la cárcel de Evin, como la académica franco-iraní Fariba Adelkhah y el iraní-sueco Ahmadreza Djalali, médico especialista en medicina de catástrofes.