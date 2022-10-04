Arrestan a autor de la canción que se volvió himno en protesta de Irán
El autor de la canción “For” fue arrestado por las autoridades de Irán, luego de que su tema se volviera un himno para las mujeres en las protestas del país.
Shervin Hajipour, autor de la canción “For”, que sirvió como himno durante las protestas en Irán, fue arrestado por las autoridades del país el pasado fin de semana.
El cantante fue detenido luego de publicar el tema “For” en su cuenta de Instagram, el cual se inspiró en varios tuits publicados por mujeres iraníes como protesta por la muerte de Masha Amini a manos de la policía de la moral.
Tras su publicación, la canción alcanzó 40 millones de reproducciones a pesar de que el gobierno de Irán comenzó a bloquear la red de internet del país. El tema se volvió un himno para las mujeres que protestaban.
No obstante, la canción siguió sonando a pesar de la detención de Shervin Hajipour y que el tema fuera eliminado de su cuenta de Instagram.
Incluso, la activista Masih Alinejad compartió un video donde se pudo ver a un grupo de niñas cantando “For” en una escuela y desafía al gobierno de Irán al presentarse con la cabeza descubierta sin su hijab.
Un grupo de jóvenes iraníes, sin portar hiyab, cantan la canción de protesta de Shervin Hajipour, ahora detenido.— Brenda Estefan (@B_Estefan) October 4, 2022
Estas son las hijas de Irán que buscan libertad mientras su gobierno asegura que las protestas están orquestadas por EEUU. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/s4V8zaD78z
Shervin Hajipour queda en libertad tras pagar fianza
Finalmente, este martes un tribunal en Irán concedió la libertad bajo fianza a Shervin Hajipour.
“Shervin Hajipour ha obtenido la libertad bajo fianza y está con su familia”, anunció su abogado Majid Kaveh, a través de su cuenta de Twitter.
Protestas en Irán por la muerte de Masha Amini
Las protestas en Irán se encuentran en su tercera semana, sin embargo, han sido sofocadas por las fuerzas de seguridad del país, dejando miles de arrestos, cientos de heridos y al menos 130 muertos, de acuerdo con grupos de derechos humanos.
IMPORTANT NEWS— Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) September 29, 2022
This video of singer Shervin Hajipour singing tweets by Iranians who share why they're fighting for freedom went viral with tens of millions of views.
The Islamic Republic has forced Shervin to delete the video and they have arrested him
Translation: @BBCArdalan pic.twitter.com/e8ok8NblyA
El caso de Masha Amini, quien murió tras ser arrestada por la policía de la moral en Irán, puso el foco de atención en esta organización y abrió paso a una serie de protestas por la muerte de la joven.
Tras darse a conocer las circunstancias de la muerte de Masha Amini, varias mujeres y organizaciones de derechos humanos mostraron su inconformidad con la labor de la policía de la moral y comenzaron las protestas en Irán para exigir justicia.