Arrestan a autor de la canción que se volvió himno en protesta de Irán

Shervin Hajipour, autor de la canción “For”, que sirvió como himno durante las protestas en Irán, fue arrestado por las autoridades del país el pasado fin de semana.

El cantante fue detenido luego de publicar el tema “For” en su cuenta de Instagram, el cual se inspiró en varios tuits publicados por mujeres iraníes como protesta por la muerte de Masha Amini a manos de la policía de la moral.

Tras su publicación, la canción alcanzó 40 millones de reproducciones a pesar de que el gobierno de Irán comenzó a bloquear la red de internet del país. El tema se volvió un himno para las mujeres que protestaban.

No obstante, la canción siguió sonando a pesar de la detención de Shervin Hajipour y que el tema fuera eliminado de su cuenta de Instagram.

Incluso, la activista Masih Alinejad compartió un video donde se pudo ver a un grupo de niñas cantando “For” en una escuela y desafía al gobierno de Irán al presentarse con la cabeza descubierta sin su hijab.

Un grupo de jóvenes iraníes, sin portar hiyab, cantan la canción de protesta de Shervin Hajipour, ahora detenido.



Estas son las hijas de Irán que buscan libertad mientras su gobierno asegura que las protestas están orquestadas por EEUU. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/s4V8zaD78z — Brenda Estefan (@B_Estefan) October 4, 2022

Shervin Hajipour queda en libertad tras pagar fianza

Finalmente, este martes un tribunal en Irán concedió la libertad bajo fianza a Shervin Hajipour.

“Shervin Hajipour ha obtenido la libertad bajo fianza y está con su familia”, anunció su abogado Majid Kaveh, a través de su cuenta de Twitter.

Protestas en Irán por la muerte de Masha Amini

Las protestas en Irán se encuentran en su tercera semana, sin embargo, han sido sofocadas por las fuerzas de seguridad del país, dejando miles de arrestos, cientos de heridos y al menos 130 muertos, de acuerdo con grupos de derechos humanos.

IMPORTANT NEWS



This video of singer Shervin Hajipour singing tweets by Iranians who share why they're fighting for freedom went viral with tens of millions of views.



The Islamic Republic has forced Shervin to delete the video and they have arrested him



Translation: @BBCArdalan pic.twitter.com/e8ok8NblyA — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) September 29, 2022

El caso de Masha Amini, quien murió tras ser arrestada por la policía de la moral en Irán, puso el foco de atención en esta organización y abrió paso a una serie de protestas por la muerte de la joven.

Tras darse a conocer las circunstancias de la muerte de Masha Amini, varias mujeres y organizaciones de derechos humanos mostraron su inconformidad con la labor de la policía de la moral y comenzaron las protestas en Irán para exigir justicia.