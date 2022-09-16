VIDEO: Se incendia edificio de oficinas de Telecom en China

La mañana de este viernes se reportó un incendio en un edificio de oficinas de Telecom de más de 200 metros de altura, ubicada en el centro de Changsha, capital de la provincia de Hunan, al sur de China.

El momento quedó grabado en un video en el que se pudieron ver decenas de pisos envueltos en llamas. La nube de humo negro se extendió por varios kilómetros hacia el cielo.

Medios locales informaron que alrededor de 120 bomberos llegaron al lugar del incendio y trabajaron durante varias horas para controlar y apagar el fuego. Los cuerpos de rescate tuvieron que esperar antes de ingresar a la torre de Telecom para buscar posibles víctimas, ya que desconocían cuántas personas había dentro.

🚨 #AlertaADN

Se incendia un rascacielos de 218 metros de altura en la ciudad de #Changsha, China



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Hasta el momento, las autoridades de China no han dado detalles sobre los daños a la torre de Telecom ni las causas del incendio.

Fuentes de CCTV informaron que había trabajos de construcción en el área donde se inició el incendio en la torre de China.

Incendios en China

Los incendios en China son bastante comunes, debido a que se realizan constantes construcciones no autorizadas y que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, convirtiéndo a los edificios en trampas mortales.

Los incendios más actuales ocurrieron en 2021. En julio del año pasado se inició un incendio en un almacén de la provincia Jilin. Ese incidente dejó 15 personas muertas y 25 heridas.

Un mes antes, ocurrió otro siniestro similar en China. En junio de 2021 se registró un incendio en una escuela de artes marciales en Henan, en esa ocasión hubo 18 muertos, la mayoría niños.

Uno de los incendios más recordados en China ocurrió en Shanghái en 2010, en el que murieron 58 personas cuando se incendió un edificio de departamentos de 28 pisos. En 2017, murieron 24 personas en dos incendios ocurridos en Beijing.

