Hombre provoca incendio forestal por querer quemar una araña

La policía de Estados Unidos detuvo a un hombre acusado de iniciar un incendio forestal en Utah. El acusado, identificado como Cory Allan, aseguró que se trató de un accidente, pues su intención era quemar a una araña con un encendedor.

El hombre declaró a las autoridades de Utah que el incendio ocurrió el lunes cuando caminaba por las colinas en la ciudad de Springville, al sur de Salt Lake City, en ese momento vio una araña y sacó su encendedor para intentar quemarla.

Sin embargo, el fuego se le salió de las manos y comenzó un incendio forestal que se extendió rápidamente hacia la parte de arriba de la montaña, quemando más de 1.5 kilómetros cuadrados.

No obstante, las autoridades de Estados Unidos indicaron que no tienen pruebas para demostrar que el chico inició el incendio de manera intencional, pero al revisar sus pertenencias encontraron marihuana, por lo que fue acusado de sospechas de quema negligente y posesión de marihuana.

Por lo que el hombre acusado de iniciar el incendio forestal se encuentra en la cárcel de Utah y deberá pagar una fianza de aproximadamente dos mil dólares.

8/1/22 @SpringvilleDPS fire and police asked @UCSO Deputies to respond to a fire north of their city. Cory Allan Martin, 26, Draper, said he tried to kill a spider with a lighter and started a fire. He was booked by for reckless burning, possession of marijuana/paraphernalia. — Utah County Sheriff (@UCSO) August 3, 2022

El incendio fue sofocado hasta el martes y según dijeron los Bomberos, no hubo viviendas dañadas y tampoco se perdieron vidas.

Incendio forestal en California deja 2 muertos

Se encontraron dos cuerpos dentro de un automóvil calcinado en el camino de un gran incendio forestal en el norte de California que arrasaba cerca de la frontera con Oregón, dijeron las autoridades el lunes 1 de agosto, mientras los equipos que luchaban contra el incendio por cuarto día aprovecharon la lluvia en el área.

Desde que estalló el viernes (29 de julio), el rápido incendio McKinney ha obligado a unos 2000 residentes a huir mientras destruye hogares e infraestructura crítica, principalmente en el condado de Siskiyou, hogar del Bosque Nacional Klamath, según un comunicado del gobernador Gavin Newsom el Domingo (31 de julio).

Las autoridades aún tienen que cuantificar el alcance de las pérdidas de propiedad, pero el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire, dijo en una actualización publicada el lunes que más de 4 mil 900 hogares estaban amenazados por las llamas.