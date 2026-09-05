El incendio del ring en el CUM de Sonora suma otro detenido y una nueva pista

La investigación por el incendio del ring en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo dio un nuevo giro: la Fiscalía de Sonora confirmó la detención de una cuarta persona presuntamente relacionada con los hechos del pasado 28 de agosto.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), esta persona también estaría vinculada con un homicidio intencional ocurrido recientemente en Hermosillo.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público y posteriormente será presentado ante un juez de Control.

¿Qué pasará con los otros tres detenidos?

Las tres personas aseguradas previamente por el incendio serán llevadas ante un juez en las próximas horas. Ahí se realizará la audiencia de formulación de imputación, en la que se definirán los hechos que la Fiscalía atribuye a cada una.

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AVANCE INFORMATIVO



Hermosillo, Sonora. 4 de septiembre de 2026.- Fue detenido un cuarto participante en los hechos registrados el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, así como en un diverso asunto de homicidio intencional ocurrido… pic.twitter.com/zY8medtG2N — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 4, 2026

La dependencia adelantó que dará más detalles sobre los involucrados una vez que se realice la audiencia, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

¿El influencer detenido está relacionado con el incendio?

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Chávez, aclaró que un influencer detenido previamente no fue capturado directamente por el incendio del CUM.

Su arresto ocurrió porque existía una orden de aprehensión vigente por un asunto distinto. La investigación por lo ocurrido el 28 de agosto continúa, mientras la Fiscalía reúne elementos para determinar la responsabilidad de cada persona involucrada.